В закладки
ВИГАСИН Алексей Алексеевич
Родился в 1946 г. Окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории древнего мира.
Профессор, заведующий кафедрой истории Южной Азии Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова
Область интересов: Источниковедение, социальная и политическая история Древней Индии, история индологии.
Сочинения: Артхашастра: проблема социальной структуры и права. М., 1984;
История и культура Древней Индии: Тексты. М. 1990.
Изучение Индии в России (очерки и материалы): Изд-во Степаненко м., 2008 - 544 с.
История древнего мира. М: Просвещение,2012 - 304 с.
412
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится