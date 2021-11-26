ТУПОЛЕВА Лариса Федоровна

Родилась в 1931 г. Окончила МГУ в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Социалистическое движение в Англии в 80-е годы XIX в. (Институт истории АН СССР в 1968).

Кандидат исторических наук. С 1955 г., в течение 50 лет работала сначала в Институте истории АН СССР, затем – в Институте всеобщей истории РАН: старший научный сотрудник ИВИ РАН .

В 1992-2000 гг. вице-президент Ассоциации британских исследований.

Область интересов : История и культура Великобритании и Ирландии.

Сочинения: Социалистическое движение в Англии в 80-е годы XIX в. М., 1973.

Парламентская реформа 1832 года в Англии, Ирландия (последняя треть XIX в.) // История Европы. Т.5. М., 2000;

Королева Виктория и Ирландия // Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб., 2001;

Веббы и Россия // Россия и Европа. Вып. 1. М., 1995;

Идеалы гражданственности Бернарда Шоу // Там же. Вып. 3. М., 2004;

статьи в выпусках ежегодника «Проблемы британской истории» 70-90-х годов, в частности – «Английский просветитель Джонатан Свифт и Ирландия», «Ирландская земельная лига (1879-1881)», опирающаяся на материалы гл. государственного архива Великобритании (Public Record Office), а также архивов Ирландской Республики (Irish National Archives, Manuscripts Department Trinity College).