СБОРНИК «ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»

СБОРНИК «ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» - научно-популярное издание по истории Восточной Европы.

Сборник «Древнейшие государства Восточной Европы» и Центр «Восточная Европа в античном и средневековом мире» являются преемниками созданного по инициативе члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто сектора истории древнейших государств на территории СССР Института истории СССР.

Приоритетным направлением деятельности Центра является издание Свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»; на сегодня издано 27 томов. Другое направление исследований Центра - сравнительно-исторические и сравнительно-источниковедческие исследования в области истории народов Восточной Европы. Эта деятельность находит свое отражение на страницах ежегодника «Древнейшие государства Восточной Европы».

Первый выпуск ежегодника увидел свет в 1975 году (тогда он назывался «Древнейшие государства на территории СССР») и с той поры на его страницах регулярно освещалась деятельность сектора истории древнейших государств на территории СССР, публиковались научные статьи монографические исследования его сотрудников.