РЫБАКОВ, БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рыбакóв, Борис Александрович (21.05[03.06].1908, Москва — 27.12.2001, там же) — советский и российский археолог и историк. Окончил 1-й Московский университет (1930), доктор исторических наук (1942), член-корреспондент АН СССР (1953), академик АН СССР (1958), декан исторического факультета Московского университета (1950–1952), директор Института истории материальной культуры (с 1959 — Институт археологии) АН СССР (1956–1987), Института истории АН СССР (1968–1970). Проводил раскопки в Подмосковье и городах Украины (Белгород, Любеч, Чернигов и многие другие). Автор трудов о ремесле Древней Руси, истории древнерусского города, древнерусских надписях, истории славян и Руси, древнерусском летописании, «Слове о полку Игореве», исторических основах русских былин, о славянском и древнерусском язычестве, метрологии, картографии и др. Яркий талант, высокая гипотетичность многих реконструкций Р. (стремление удревнить историю славянства, использование поздних и ненадежных источников и т. д.) в сочетании с особенностями его личности и положением, приближавшимся к статусу главы исторической науки в СССР, привели к неоднозначной оценке его научного наследия.

Лит .: Медынцева А. А. Б. А. Рыбаков — историк-энциклопедист нашего времени // Культура славян и Русь. М., 1999. С. 3–30; Гайдуков П. Г., Макаров Н. А. Академик Борис Александрович Рыбаков (к 100-летию со дня рождения) // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 6. М., 2009. С. 569–578; Клейн Л. С. История российской археологии. Учения, школы и личности. Т. 2. СПб., 2014. С. 192–218. Т. В. Гимон.