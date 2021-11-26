ПИОТРОВСКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ

ПИОТРОВСКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ - российский ар­хео­лог, ис­то­рик-вос­то­ко­вед, му­зей­ный дея­тель. Действующий член АН Армянской ССР (1968 год), АН СССР (1970 год).

Сын пре­по­да­ва­те­ля ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки. Отец М.Б. Пи­от­ров­ско­го.

Окон­чил Ис­то­ри­ко-лин­гвис­тический факультет ЛГУ (1930 год). Сре­ди учи­те­лей - С.А. Же­бе­лёв, егип­то­лог Н.Д. Флитт­нер, В.В. Стру­ве, А.А. Мил­лер, С.Ф. Пла­то­нов, А.А. Спи­цын, Н.Я. Марр , И.А. Ор­бе­ли.

В 1929-1964 годах ра­бо­тал в институте Ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (заведующий Ле­нинградским от­де­ле­ни­ем в 1953-1964 годах).

С 1931 года - в Эр­ми­та­же , в том числе заведующий От­де­лом Вос­то­ка (1941-1942 годы), заместитель ди­рек­то­ра (1949-1953 годы), ди­рек­тор (1964-1990 годы); раз­ра­бо­тал стра­те­гию раз­ви­тия му­зея; под руководсктвом Пиотровского осу­ще­ст­в­ле­ны ра­бо­ты по рес­тав­ра­ции Мен­ши­ков­ско­го двор­ца, зда­ний Эр­ми­таж­но­го те­ат­ра и Зим­не­го двор­ца Пет­ра I , пе­ре­да­ча му­зею вос­точного кры­ла зда­ния Главного шта­ба, на­ча­ло строи­тель­ст­ва Фон­до­хра­ни­ли­ща в Ста­рой Де­рев­не.

С 1945 года пре­по­да­вал на ка­фед­ре ар­хео­ло­гии ЛГУ, с 1966 года заведующий ка­фед­рой Древ­не­го Вос­то­ка Восточного факультета ЛГУ, профессор (1968 год). Член Пре­зи­диу­ма АН СССР (1980-1988 годы), ис­пол­няю­щий обя­зан­но­сти ака­де­ми­ка-сек­ре­та­ря От­де­ле­ния ис­то­рии АН СССР (1980-1982 годы).

В 1927-1931 годах уча­ст­во­вал в ра­бо­тах Се­ве­рокав­каз­ской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции, в 1930-1933 годах про­во­дил ар­хео­ло­гические раз­вед­ки на тер­ри­то­рии Ар­ме­нии, в 1939-1941, 1945-1971 годах ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Тей­ше­баи­ни. В 1961-1963 годах - начальник ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ций АН СССР в Ну­бии (в зо­не за­то­п­ле­ния Асу­ан­ской пло­ти­ны). Один из ор­га­ни­за­то­ров рас­ко­пок на тер­ри­то­рии Эр­ми­та­жа (с 1976 года), от­крыв­ших Зим­ний дво­рец Пет­ра I и другие памятники.

Ав­тор тру­дов по ар­хео­ло­гии Кав­ка­за (в том числе обоб­щаю­щих), егип­то­ло­гии, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественного урар­то­ве­де­ния.

Сре­ди уче­ни­ков Пиотровского - Г.А. Ти­ра­цян, С.А. Еса­ян. Почётный член ря­да на­учных об­щественны Государственных премий СССР (1946 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1968, 1975, 1983 годы) и другими наградами.

Сочинения:

Ис­то­рия и куль­ту­ра Урар­ту. Ер., 1944. СПб., 2011;

Ар­хео­ло­гия За­кав­ка­зья с древ­ней­ших вре­мен до I ты­ся­че­ле­тия до н.э. Л., 1949;

Ван­ское цар­ст­во. М., 1959;

Ис­кус­ст­во Урар­ту VIII-VI вв. до н.э. Л., 1962;

Пу­те­вые за­мет­ки. СПб., 1997;

Ис­то­рия Эр­ми­та­жа: Крат­кий очерк. СПб., 2002;

Стра­ни­цы мо­ей жиз­ни. М., 2009.

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