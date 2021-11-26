ПИОНТКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ПИОНТКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - Российский учёный-юрист, член-корреспондент АН СССР (1968 год), заслуженный деятель науки РСФСР (1968 год), специалист в области уголовного права, общей теории права, философии и методологии юридической науки.
Родился в профессорской семье. Окончил юридический факультет Казанского университета (1918 год), с 1921 года на преподавательской работе в различных вузах. В 1946-1951 годах - член Верховного суда СССР. Вице-президент Международной ассоциации уголовного права (с 1964 года), почётный доктор Варшавского университета (1971 год). Депутат ВС СССР второго созыва.
Основные труды по общей и особенной частям советского уголовного права были первыми сов. учебниками и оказали большое влияние на развитие науки в СССР. Одним из первых в советской уголовно-правовой науке Пионтковский обратился к разработке таких сложных проблем, как причинная связь и вина. Значителен вклад Пионтковского в разработку основания уголовной ответственности. Именно он выдвинул положение о том, что наличие признаков состава того или иного преступления в деянии лица является единственным основанием привлечения лица к уголовной ответственности.
С 1950-х годов основная проблема, занимавшая Пионтковского, - укрепление законности и правопорядка в СССР.
Сочинения:
Марксизм и уголовное право. 2-е изд. М., 1929;
Советское уголовное право. 3-е изд. М.; Л., 1929;
Уголовно-правовые воззрения Канта, А. Фейербаха и Фихте. М., 1940;
Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961;
Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. М., 1963.