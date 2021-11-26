ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

ПЕТЕРБУ́РГСКИЙ ИНСТИТУ́Т Я́ДЕРНОЙ ФИ́ЗИКИ - имени Б.П. Константинова, расположен в Гатчине .

Соз­дан в 1971 году на ба­зе фи­лиа­ла Фи­зи­ко-тех­нического института имени А.Ф. Иоф­фе АН СССР как Ле­нинградский институт ядер­ной фи­зи­ки, в 1992 году пе­ре­име­но­ван в ПИЯФ РАН, в 1994 году институту при­сво­ен ста­тус ГНЦ РФ, с 2011 года вхо­дит в Национальный ис­сле­до­ва­тель­ский центр «Кур­ча­тов­ский ин­сти­тут». Ди­рек­то­ра­ми института бы­ли: О.И. Сум­ба­ев (1971-1985 годы), А.А. Во­робь­ёв (1985-1992 годы), А.А. Ан­сельм (1992-1994 годы), В.А. На­за­рен­ко (1994-2006 годы), В.М. Сам­со­нов (2006-2012 годы). С 2012 года ди­рек­тор института - В.Л. Ак­сё­нов.

В институте про­во­дят­ся фун­даментальные на­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти тео­ре­тической фи­зи­ки, фи­зи­ки эле­мен­тар­ных час­тиц и вы­со­ких энер­гий, ядер­ной фи­зи­ки, фи­зи­ки кон­ден­си­ров. со­стоя­ния, мо­ле­ку­ляр­ной и ра­диа­ци­он­ной био­фи­зи­ки, ге­не­ти­ки, био­тех­но­ло­гии, фи­зи­ки и тех­ни­ки ре­ак­то­ров и ус­ко­ри­те­лей. Экс­пе­риментальная ба­за института вклю­ча­ет ис­сле­до­ва­тель­ский ре­ак­тор ВВР-М и про­тон­ный син­хро­цик­ло­трон на энер­гию 1 ГэВ. В 2011 году со­сто­ял­ся фи­зический пуск вы­со­ко­по­точ­но­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го ре­ак­то­ра ПИК, в процессе запуска (на 2014 год) находится изо­хрон­ный цик­ло­трон для ио­нов Н- на энер­гию 80 МэВ. В ус­ко­рит. ком­плек­се про­во­дят­ся экс­пе­ри­мен­ты по ней­трон­ной спек­тро­ско­пии, изу­че­нию маг­нит­ных свойств ма­те­риа­лов при по­мо­щи пуч­ков мюо­нов, мас­штаб­ные ис­сле­до­ва­ния ко­рот­ко­жи­ву­щих ядер с ис­поль­зо­ва­ни­ем маг­нит­но­го масс-се­па­ра­то­ра, про­вер­ка ра­диа­ци­он­ной стой­ко­сти из­де­лий, про­тон­ная те­ра­пия ря­да за­бо­ле­ва­ний го­лов­но­го моз­га (совместно с Центральным научно-исследовательским рент­ге­но­ра­дио­ло­гическим институтом).

Наи­бо­лее зна­чительные ре­зуль­та­ты экс­пе­риментальных ра­бот свя­за­ны с об­на­ру­же­ни­ем яв­ле­ния на­ру­ше­ния чёт­но­сти в ядер­ных пе­ре­хо­дах и при де­ле­нии ядер, по­ис­ком ди­поль­но­го мо­мен­та ней­тро­на, пре­ци­зи­он­ным из­ме­ре­ни­ем вре­ме­ни жиз­ни ней­тро­на, ис­сле­до­ва­ния­ми маг­не­ти­ков и вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ных сверх­про­вод­ни­ков, ис­сле­до­ва­ни­ем мю­он­но­го ка­та­ли­за и за­хва­та мюо­нов про­стей­ши­ми яд­ра­ми.

Про­ве­дён­ное в ПИЯФ изу­че­ние струк­ту­ры и функ­ций био­ло­ги­че­ски ак­тив­ных мак­ро­мо­ле­кул и кле­точ­ных струк­тур да­ло воз­мож­ность оп­ре­де­лить де­та­ли ме­ха­низ­ма био­син­те­за бел­ка и раз­ра­бо­тать ме­то­ды ди­аг­но­сти­ки на­следственных за­бо­ле­ва­ний че­ло­ве­ка. К при­клад­ным раз­ра­бот­кам ПИЯФ от­но­сят­ся так­же соз­да­ние ком­плек­са го­ло­гра­фических из­ме­рительных сис­тем суб­мик­рон­ной и суб­се­кунд­ной точ­но­сти, ря­да ма­ло­га­ба­рит­ных ана­ли­тич. при­бо­ров, по­зво­ляю­щих оп­ре­де­лять мик­ро­ско­пическое со­дер­жа­ние «вред­ных» ве­ществ в об­раз­цах, а так­же раз­ра­бот­ка ав­то­ма­ти­зированной сис­те­мы кон­тро­ля ра­ди­ационной об­ста­нов­ки, до­пол­нен­ной дат­чи­ка­ми хи­мических и мик­ро­био­ло­гических за­гряз­не­ний.

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