ОСТАПЕНКО ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 02.01.1936. Окончила исторический факультет МГУ в 1958 г.

Кандидатская диссертация : Борьба СССР в ООН за социально-экономические права трудящихся (1945-1966). Из истории подготовки Всеобщей Декларации прав человека и Пакта о социальных, экон. и культурных правах (Институт международного рабочего движения АН СССР, 1970).

Докторская диссертация : Британские консерваторы и деколонизация (Институт всеобщей истории АН СССР, 1989 г.).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Исследование проблем британского колониализма и деколонизации, истории британских церквей и английского и шотландского миссионерства, роли и-та монархии в XIX – ХХ вв.

Сочинения: Борьба ССР в ООН за социально-экон. права человека (1945-1977 гг.). М.,1981.

Британские консерваторы и деколонизация. М.1995;

Общественно-политическая жизнь Великобритании во второй половине ХХ в. М., 2002.

Королева Виктория: личность и характер правления // Россия и Британия. Вып. 3. В мире английской истории. Памяти акад. В.Г.Трухановского. М., 2002;

Британское миссионерство в ХХ в.: религиозная экспансия или просветительство // Новая и новейшая история. 1992. № 3.

«Британская монархия от королевы Виктории до Елизаветы II: концепция управления и личности суверенов». М., 2006.