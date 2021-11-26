НОВОСЕЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
НОВОСЕЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ - российский историк, востоковед, член-корреспондент Российской академии наук (1984 год).
Окончил исторический факультет МГУ (1955 год); ученик М.М. Дьяконова и И.М. Рейснера. С 1958 года в Институте истории АН СССР (с 1968 года Институт истории СССР АН СССР, с 1992 года Институт российской истории РАН): старший научный сотрудник (1968-1983 годы), заведующий сектором истории древнейших государств на территории СССР (1983-1988 годы), директор (1988-1993 годы), руководитель научного центра истории России в средние века и раннее Новое время (1993-1995 годы). С 1976 года преподавал в МГУ, профессор (1982 год). Председатель Российского Палестинского общества (1985-1988 годы). В 1985-1995 годы ответственный редактор ежегодника «Древнейшие государства на территории СССР» (с 1994 года «Древнейшие государства Восточной Европы») и заместитель ответственного редактора серии «Древнейшие источники по истории народов СССР» (с 1993 года «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»).
Изучал историю и этногенез народов Закавказья, Средней Азии, Восточной Европы, русско-восточной связи в средние века и раннее Новое время. Ввёл в научный оборот большое количество архивных источников. Использовал метод терминологического анализа разноязычных письменных памятников (А.П. Новосельцев знал св. 20 языков), в т. ч. впервые - древнеармянского и древнегрузинского переводов Библии (V век). Уточнил значение многих понятий эпохи поздней античности и раннего Средневековья Закавказья, что позволило выявить виды эксплуатации, этапы становления форм частной собственности на землю, социальную структуру, общие черты раннеклассового общества в регионе. Опроверг распространённое в советской историографии представление о том, что государства Южного Кавказа прошли стадию рабовладельч. строя, считал, что социально-экономические отношения в них с V века до н. э. по VIII-IX века н. э. развивались по пути к феодализму через постепенное разложение доклассовых и раннеклассовых связей и при наличии определённой доли рабовладельческого уклада. Осуществил текстологическое сравнение различных вариантов средне-вековых сочинений арабских, персидских и турецких авторов, содержавших сведения по истории восточных славян и Древне-русского государства IX-X веков, выделил наиболее достоверные тексты, выполнил их новые переводы, что позволило существенно уточнить информацию о торговых путях купцов-русов, трёх группах русов - Куявии, Славии и Арсании и др. Исследовал историю Хазарского каганата в контексте отношений Халифата, Византии, государств Закавказья, Древне-русского государства и Булгарии Волжско-Камской. На основе анализа древне-еврейских, арабских, персидских, древнеармянских, сирийских, древнегрузинских, византийских и древне-русских письменных источников изучил вопросы этногенеза, внешних контактов, религии хазар (в т. ч. распространения иудаизма), особенности социально-политич. устройства Хазарского каганата. Пришёл к выводу, что ни одна монотеистич. религия в хазарском обществе не возобладала, что, по мнению А.П, Новосельцева, свидетельствовало о слабой социальной консолидации Хазарии.
Автор ряда разделов в обобщающих исторических трудах («Древнерусское государство и его международное значение», 1965 год; «Пути развития феодализма», 1972 год; «История крестьянства в СССР», т. 1, 1987 год; «История Европы с древнейших времен до наших дней», т. 2, 1992 год; «История Востока», т. 2, 3, 1995 год, и др.). Представил в них картину перемещения народов на Кавказе, в Северное Причерноморье и на равнинах Восточной Европы, описал становление государственных образований, взаимодействие между ними и окружающими странами.
Сочинения:
Генезис феодализма в странах Закавказья. (Опыт сравнительно-исторического исследования). М., 1980;
К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // История СССР. 1982. № 4;
«Худуд ал-алам» как источник о странах и народах Восточной Европы // Там же. 1986. № 5;
Христианство, ислам и иудаизм в странах Восточной Европы и Кавказа в средние века // Вопросы истории. 1989. № 9;
Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990;
Образование Древнерусского государства и первый его правитель // Вопросы истории. 1991. № 2/3.