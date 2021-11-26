НАДЖАФОВ ДЖАХАНГИР ГУСЕЙН-ОГЛЫ

Родился в 1929 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1952 г.

Кандидатская диссертация : Борьба в США по вопросам внешней политики накануне Второй мировой войны. 1937-1939 гг. (Институт Истории АН СССР, 1955).

Докторская диссертация : Народ США против войны и фашизма, 1933-1939 гг. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1970).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории международных отношений Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : История США, межд. отношений, внешней политики СССР, Второй мировой войны, Холодной войны.

Сочинения: Америка на перепутье, 1933-1938. Очерк социально-политической истории «нового курса» в США. М., 1968 (в соавт.);

Народ США – против войны и фашизма. 1933-1939 гг. М., 1969;

Нейтралитет США. 1935-1941. М., 1990.

Участие в коллективных трудах: главы, статьи, ред.-составитель. чл. ред. кол.): История Второй мировой войны. Т. IV, V. М., 1978-1980;

Межд. отношения в Европе 1917-1939 гг. М., 1979;

Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. М., 1993;

Отрешившийся от страха. Памяти А.М. Некрича. М., 1996;

ХХ век: Многообразие. Противоречивость. Целостность. М., 1996;

Сталин и холодная война. М., 1998;

Сталинское десятилетие холодной войны. Факты и гипотезы. М., 1999;

Война и политика. 1939-1941. М., 1999;

Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива. М., 2003.

Сталин и космополитизм: Документы Агитпропа ЦК КПСС, 1945-1953. Отв. ред. Д.Г. Наджафов, сост. Д.Г. Наджафов, З.С. Белоусова. М., 2005.