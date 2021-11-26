МУРАТОВА КИРА ГЕОРГИЕВНА
МУРАТОВА КИРА ГЕОРГИЕВНА - российский и украинский кинорежиссёр, сценарист, народная артистка УССР (1990).
В 1959 окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой). С 1961 года режиссёр Одесской киностудии. Первый полнометражный фильм «Наш честный хлеб» (1964 год, совместно с А.И. Муратовым) посвящён проблемам современной деревни.
С фильма «Короткие встречи» (1968 год, Муратова в роли Валентины Ивановны) - экзистенциальной драмы в новаторской для современной киностилистике - начала проявляться самостоятельная манера Муратовой, выражающаяся в своеобразии её киномира, персонажам которого не дано услышать и понять друг друга.
В лирико-психологической драме о сложных взаимоотношениях матери и сына «Долгие проводы» (1972 год; Мкф в Локарно, 1987 год) за болезненно-безысходной интонацией читается трагическое ощущение расставания с надеждами и иллюзиями «оттепели».
Позиция официальной критики, обвинения в отходе от принципов социалистического реализма в 1960-1970-е годы затрудняли выход картин Муратовой в широкий прокат. После 7 лет простоя Муратова сняла фильм «Познавая белый свет» (1979 год) - ироничную притчу о том, как надежды строителей нового города разбиваются о привычную серость будней, положив начало формированию нового - призрачного, карнавально-эстетского режиссёрского языка.
Фильм «Среди серых камней» (1983 год, Муратова выступила под псевдонимом Иван Сидоров) отразил атмосферу «позднего застоя». В конце 1980-1990-х годов работы Муратовой триумфально возвратились к зрителю - «Короткие встречи», «Долгие проводы» и «Среди серых камней» повторно были выпущены в прокат и получили международное признание.
В 1988 году вышел фильм-предчувствие «Перемена участи», отличающийся абсолютной свободой и оригинальностью режиссёрского почерка. Действие происходит в условной стране, где угадывается состояние хаоса и духовного распада 1990-х годов. Широкую известность получил фильм «Астенический синдром» (1990 год, Мкф в Западном Берлине) - первый в отечественом кино целостный портрет общества на сломе эпох во всех его социальных и ментальных проявлениях.
Сложившийся киномир Муратовой с предельным остранением и ярко выраженной некоммуникабельностью чудаковатых и наивных персонажей предстаёт в фильмах «Чувствительный милиционер» (1992 год) и «Увлеченья» (1994 год, Мкф в Локарно). Безжалостный и саркастичный взгляд придаёт новые оттенки «чёрным комедиям» «Три истории» (1997 год) и «Второстепенные люди» (2001 год).
В фильме «Чеховские мотивы» (2002 год) категории божественного и вечного, сталкиваясь с cиюминутным, обнажают его ничтожность и суетность. Яркой удачей стал фильм «Настройщик» (2004 год) - образ современного мира обмана и пустоты, в котором гротесковая режиссёрская манера парадоксально сочетается со стилистикой лирико-психологичностью драмы.
В 2006 году Муратова поставила фильм «Два в одном», в 2009 году - «Мелодию для шарманки» (Мкф в Москве), в 2012 году - «Кинопробы. Однокурсники». Муратова - автор и соавтор сценариев многих своих картин.
Государственная премия Украины имени Т.Г. Шевченко (1993 год).