МУРАТОВА КИРА ГЕОРГИЕВНА

МУРАТОВА КИРА ГЕОРГИЕВНА - российский и украинский ки­но­ре­жис­сёр, сце­на­рист, народная артистка УССР (1990).

В 1959 окон­чи­ла ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская С.А. Ге­ра­си­мо­ва и Т.Ф. Ма­каро­вой). С 1961 года ре­жис­сёр Одес­ской ки­но­сту­дии. Пер­вый пол­но­мет­раж­ный фильм «Наш че­ст­ный хлеб» (1964 год, совместно с А.И. Му­ра­то­вым) по­свя­щён про­бле­мам современной де­рев­ни.

С фильма «Ко­рот­кие встре­чи» (1968 год, Муратова в ро­ли Ва­лен­ти­ны Ива­нов­ны) - эк­зи­стенциаль­ной дра­мы в но­ва­тор­ской для современной ки­ности­ли­сти­ке - на­ча­ла про­яв­лять­ся са­мо­сто­ятельная ма­не­ра Муратовой, вы­ра­жаю­щая­ся в свое­об­ра­зии её ки­но­ми­ра, пер­со­на­жам ко­то­ро­го не да­но ус­лы­шать и по­нять друг дру­га.

В ли­ри­ко-пси­хо­ло­гической дра­ме о слож­ных взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ма­те­ри и сы­на «Дол­гие про­во­ды» (1972 год; Мкф в Ло­кар­но, 1987 год) за бо­лез­нен­но-бе­зыс­ход­ной ин­то­на­ци­ей чи­та­ет­ся тра­гическое ощу­ще­ние рас­ста­ва­ния с на­де­ж­да­ми и ил­лю­зия­ми «от­те­пе­ли».

По­зи­ция официальной кри­ти­ки, об­ви­не­ния в от­хо­де от прин­ци­пов со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма в 1960-1970-е годы за­труд­ня­ли вы­ход кар­тин Муратовой в ши­ро­кий про­кат. По­сле 7 лет про­стоя Муратова сня­ла фильм «По­зна­вая бе­лый свет» (1979 год) - иро­нич­ную прит­чу о том, как на­де­ж­ды строи­те­лей но­во­го го­ро­да раз­би­ва­ют­ся о при­выч­ную се­рость буд­ней, по­ло­жив на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию но­во­го - при­зрач­но­го, кар­на­валь­но-эс­тет­ско­го ре­жис­сёр­ско­го язы­ка.

Фильм «Сре­ди се­рых кам­ней» (1983 год, Муратова вы­сту­пи­ла под псевдонимом Иван Си­до­ров) от­ра­зил ат­мо­сфе­ру «позд­не­го за­стоя». В конце 1980-1990-х годов ра­бо­ты Муратовой три­ум­фаль­но воз­вра­ти­лись к зри­те­лю - «Ко­рот­кие встре­чи», «Дол­гие про­во­ды» и «Сре­ди се­рых кам­ней» по­втор­но бы­ли вы­пу­ще­ны в про­кат и по­лу­чи­ли ме­ж­ду­народное при­зна­ние.

В 1988 году вы­шел фильм-пред­чув­ст­вие «Пе­ре­ме­на уча­сти», от­ли­чаю­щий­ся аб­со­лют­ной сво­бо­дой и ори­ги­наль­но­стью ре­жис­сёр­ско­го по­чер­ка. Дей­ст­вие про­ис­хо­дит в ус­лов­ной стра­не, где уга­ды­ва­ет­ся со­стоя­ние хао­са и ду­хов­но­го рас­па­да 1990-х годов. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил фильм «Ас­те­ни­че­ский син­дром» (1990 год, Мкф в Западном Бер­ли­не ) - пер­вый в отечественом ки­но це­ло­ст­ный порт­рет об­ще­ст­ва на сло­ме эпох во всех его со­ци­аль­ных и мен­таль­ных про­яв­ле­ни­ях.

Сло­жив­ший­ся ки­но­мир Муратовой с пре­дель­ным ост­ра­не­ни­ем и яр­ко вы­ра­жен­ной не­ком­му­ни­ка­бель­но­стью чу­да­ко­ва­тых и на­ив­ных пер­со­на­жей пред­ста­ёт в филь­мах «Чув­ст­ви­тель­ный ми­ли­цио­нер» (1992 год) и «Ув­ле­че­нья» (1994 год, Мкф в Ло­кар­но). Без­жа­ло­ст­ный и сар­ка­стичный взгляд при­да­ёт но­вые от­тен­ки «чёр­ным ко­ме­ди­ям» «Три ис­то­рии» (1997 год) и «Вто­ро­сте­пен­ные лю­ди» (2001 год).

В фильме «Че­хов­ские мо­ти­вы» (2002 год) ка­те­го­рии бо­же­ст­вен­но­го и веч­но­го, стал­ки­ва­ясь с cиюминутным, об­на­жа­ют его ни­чтож­ность и су­ет­ность. Яр­кой уда­чей стал фильм «На­строй­щик» (2004 год) - об­раз современного ми­ра об­ма­на и пус­то­ты, в ко­то­ром гро­те­ско­вая ре­жис­сёр­ская ма­не­ра па­ра­док­саль­но со­че­та­ет­ся со сти­ли­сти­кой ли­ри­ко-пси­хо­ло­гичностью дра­мы.

В 2006 году Муратова по­ста­ви­ла фильм «Два в од­ном», в 2009 году - «Ме­ло­дию для шар­ман­ки» (Мкф в Мо­ск­ве), в 2012 году - «Ки­но­про­бы. Од­но­кур­с­ни­ки». Муратова - ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев многих сво­их кар­тин.

Государственная премия Ук­раи­ны имени Т.Г. Шев­чен­ко (1993 год).