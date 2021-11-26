МОНГАЙТ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
МОНГАЙТ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский археолог.
В 1940 году окончил исторический факультет МГУ, специализировался по истории Великой французской революции, опубликовал ряд статей о ней и о русской артиллерии XIV-XV веков. В 1943-1945 годы аспирант, затем сотрудник ИИМК (Археологии института). Ученик А.В. Арциховского. Специалист в славяно-русской археологии.
В Новгороде изучал оборонитское сооружения, Софийский собор; в Полоцке - фрески Спасо-Ефросиниевского монастыря.
Издал комментарий к Известиям арабского пушественника Абу Хамида аль-Гарнати о Руси XII века.
Основные труды по археологии и истории Рязани Старой (раскопки А.Л. Могнайта в 1945-1950 годы, 1966-1970 годы; среди находок клады ювелирных изделий и другие), Рязанской земле, взаимоотношениям славян с муромой и мордвой. Ряд работ посвящены истории, теории, методике, популяризации археологии. Книга А.Л. Могнайт «Археология в СССР» (1955 год) переведена на многие языки мира.
Несколько изданий в 1957-1966 годы выдержали написанные в соавторстве с А.С. Амальриком книги «Что такое археология» и «В поисках исчезнувших цивилизаций» (1959 год; 2-е издание, 1966 год). Статьи и доклады А.Л. Могнайта о новых естественно-науччных методах способствовали созданию профильных лабораторий в Москве и Ленинграде.
Двухтомник «Археология Западной Европы» (1973-1974 годы) до сих пор остаётся основным обзорно-справочным изданием на русском языке о древностях Европы от палеолита до рубежа эр.
А.Л. Могнайт - соавтор ряда учебников по истории первобытного общества.
Сочинения:
Старая Рязань. М., 1955;
Рязанская земля. М., 1961;
Археология и современность. М., 1963;
Художественные сокровища Старой Рязани. М., 1967;
История первобытного общества. 3-е изд. М., 1982 (совм. с А. И. Першицем, В. П. Алексеевым).