МОНГАЙТ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

МОНГАЙТ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский ар­хео­лог.

В 1940 году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ, спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ис­то­рии Великой французской ре­во­лю­ции , опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей о ней и о русской ар­тил­ле­рии XIV-XV веков. В 1943-1945 годы ас­пи­рант, за­тем со­труд­ник ИИМК (Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­та). Уче­ник А.В. Ар­ци­хов­ско­го. Спе­циа­лист в славяно-русской ар­хео­ло­гии .

В Нов­го­ро­де изу­чал обо­ро­нитское со­ору­же­ния, Со­фий­ский со­бор; в По­лоц­ке - фре­ски Спа­со-Еф­ро­си­ни­ев­ско­го монастыря.

Из­дал ком­мен­та­рий к Из­вес­ти­ям арабского пу­ше­ст­вен­ни­ка Абу Ха­ми­да аль-Гар­на­ти о Ру­си XII века.

Основные тру­ды по ар­хео­ло­гии и ис­то­рии Ря­за­ни Ста­рой (рас­коп­ки А.Л. Могнайта в 1945-1950 годы, 1966-1970 годы; сре­ди на­хо­док кла­ды юве­лир­ных из­де­лий и другие), Ря­зан­ской зем­ле, взаи­мо­от­но­ше­ни­ям сла­вян с му­ро­мой и морд­вой. Ряд ра­бот по­свя­ще­ны ис­то­рии, тео­рии, ме­то­ди­ке, по­пу­ля­ри­за­ции ар­хео­ло­гии. Кни­га А.Л. Могнайт «Ар­хео­ло­гия в СССР» (1955 год) пе­ре­ве­де­на на мно­гие язы­ки ми­ра.

Несколько из­да­ний в 1957-1966 годы вы­дер­жа­ли на­пи­сан­ные в со­ав­тор­ст­ве с А.С. Амаль­ри­ком кни­ги «Что та­кое ар­хео­ло­гия» и «В по­ис­ках ис­чез­нув­ших ци­ви­ли­за­ций» (1959 год; 2-е издание, 1966 год). Ста­тьи и док­ла­ды А.Л. Могнайта о но­вых ес­те­ст­вен­но-на­уччных ме­то­дах спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­нию про­филь­ных ла­бо­ра­то­рий в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де.

Двух­том­ник «Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы» (1973-1974 годы) до сих пор ос­та­ёт­ся основным об­зор­но-спра­воч­ным из­да­ни­ем на русском языке о древ­но­стях Ев­ро­пы от па­лео­ли­та до ру­бе­жа эр.

А.Л. Могнайт - со­ав­тор ря­да учеб­ни­ков по ис­то­рии пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва.

Сочинения:

Ста­рая Ря­зань. М., 1955;

Ря­зан­ская зем­ля. М., 1961;

Ар­хео­ло­гия и со­вре­мен­ность. М., 1963;

Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Ста­рой Ря­за­ни. М., 1967;

Ис­то­рия пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва. 3-е изд. М., 1982 (совм. с А. И. Пер­ши­цем, В. П. Алек­сее­вым).