МИНЦ, ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ

Минц, Исаак Израилевич (22.01[03.02].1896, с. Кринички Екатеринославского уезда Екатеринославской губ. — 05.04.1991, Москва) — советский историк. Из семьи служащих. С апреля 1917 — член Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Всю жизнь сохранял лояльность партийному руководству. Участник Гражданской войны 1917—1922 , в 1919 — комиссар 46-й стрелковой дивизии, затем — корпуса Червонного казачества Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1926 окончил Институт красной профессуры. В 1931 возглавил секретариат Главной редакции многотомной «Истории гражданской войны в СССР». В 1932—1949 — заведующий кафедрами истории СССР Московского государственного университета и Московского института философии, истории и литературы имени Н. Г. Чернышевского, с 1937 — также и Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Доктор исторических наук с 1936. Член-корреспондент АН СССР с 1939. С началом Великой Отечественной войны возглавил комиссию АН СССР по созданию «Летописи Отечественной войны». Читал лекции по истории бойцам Красной армии. В 1943 — лауреат Сталинской премии (за соавторство II тома «Истории Гражданской войны»), которую передал в Фонд обороны. Действительный член АН СССР с 1946. Лауреат Сталинской (1946) и Ленинской (1974) премий (за соавторство «Истории дипломатии» и авторство «Истории Великого Октября» соответственно). В 1947—1950 — профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Во время борьбы с «космополитизмом» подвергся критике за преувеличение своих заслуг и покровительство сотрудникам-евреям, снят с постов, которые занимал с 1930-х. В 1950—1960-е — заведующий кафедрой истории СССР Московского государственного педагогического института (МГПИ) им В. П. Потемкина, а после его слияния с МГПИ им. В. И. Ленина — уже в этом институте до 1971. С 1954 — старший научный сотрудник Института истории АН СССР и с 1968 — Института истории СССР АН СССР. В 1957—1989 — председатель Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «История Великой Октябрьской социалистической революции» (1957—1989). Член авторского коллектива учебника «История КПСС» под редакцией Б. Н. Пономарева . Автор фундаментальных трудов о революции, гражданской войне и интервенции в 1917—1922, которые содержали богатый фактический материал и трактовали события с ортодоксальной марксистско-ленинской точки зрения. В 1976 присвоено звание Героя социалистического труда. Кавалер трех орденов Ленина (1966—1986), двух орденов Трудового Красного знамени (1944, 1946), орденов Отечественной войны I степени (1945) и Октябрьской революции (1971).

Соч. : Английская интервенция и северная контрреволюция. М.–Л., 1931; Меньшевики в интервенции. М.–Л., 1931; Интервенция на Севере в документах. М., 1933; Японская интервенция 1918—1922 гг. М., 1934; Февральская буржуазно-демократическая революция в России. М., 1938; Великая Отечественная война Советского Союза. М., 1947; Великий Октябрь в Москве. М., 1947; История Великого Октября. В 3 т. М., 1967—1973; Год 1918-й. М., 1982; «Из памяти выплыли воспоминания...»: дневниковые записи, путевые заметки, мемуары. М., 2007.

Лит. : Мельников А. Б. 75-летие И. И. Минца // История СССР. 1971. № 2; Гусев К. В. 90-летие академика И. И. Минца // Вопросы истории. 1986. № 1; Поляков Ю. А., Самсонов А. М., Xесин С. С. Академику Исааку Израилевичу Минцу — 90 лет // История СССР. 1986. № 2; Иоффе Г. З. «Остальное вам даст Советская власть» (об академике И. И. Минце) // Отечественная история. 2004. № 4; Поляков Ю. А. Он был таким разным // К истории русских революций: события, мнения, оценки. М., 2007. А. В. Шубин.