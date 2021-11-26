МИЛЬ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ

МИЛЬ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский авиа­кон­ст­рук­тор и учё­ный, один из ос­но­ва­те­лей отечественного вер­то­лё­то­строе­ния, Ге­рой Социалистического Тру­да (1966 год).

Окон­чил Но­во­чер­кас­ский авиационный институт (1931 год). В 1931-1936 годах в ЦАГИ: ин­же­нер, начальник бри­га­ды аэ­ро­ди­на­ми­ки и экс­пе­риментальных рас­чётов от­де­ла осо­бых кон­ст­рук­ций; раз­ра­бо­тал об­щую тео­рию не­су­ще­го вин­та. При­ни­мал участие в соз­да­нии ав­то­жи­ров (А-12, А-15 и др.). В 1936-1943 годах на за­во­де вин­то­кры­лых ап­па­ра­тов, где се­рий­но стро­ил­ся ав­то­жир А-7. С 1943 года на­учный со­труд­ник ЦАГИ; про­дол­жил на­ча­тые до Великой Отечественной вой­ны ис­сле­до­ва­ния по ус­той­чи­во­сти и управ­ляе­мо­сти са­мо­лё­та; раз­ра­бо­тал уст­рой­ст­ва по улуч­ше­нию управ­ле­ния бое­вы­ми са­мо­лё­та­ми Ил-2, Ил-4, Ла-5. По окон­ча­нии вой­ны во­зоб­но­вил на­учно-экс­пе­риментальные ис­сле­до­ва­ния аэ­ро­ди­на­ми­ки не­су­ще­го вин­та. Им бы­ла соз­да­на на­тур­ная ус­та­нов­ка, став­шая про­об­ра­зом вер­то­лё­та Ми-1. С 1947 года на­чаль­ник соз­дан­ной по его ини­циа­ти­ве ге­ли­коп­тер­ной ла­бо­ра­то­рии в ЦАГИ, с 1948 года главный кон­ст­рук­тор ОКБ по вер­то­лё­то­строе­нию, с 1951 года ди­рек­тор и главный кон­ст­рук­тор, с 1964 года ге­не­раль­ный кон­ст­рук­тор за­во­да № 329 Министерства авиационной промышленности (с 1967 года Московский вер­то­лёт­ный за­вод, с 1970 года его име­ни). Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в МАИ (профессор с 1966 года).

Вер­то­лёт Ми-1 кон­ст­рук­ции Миля стал пер­вым отечественным се­рий­ным вер­то­лё­том, по­лу­чив­шим ши­ро­кое прак­тическое при­ме­не­ние. Под руководством Миля соз­да­но 9 ти­пов се­рий­ных вер­то­лё­тов: Ми-1 (1948 год, се­рий­ное про­изводство с 1951 года), мно­го­це­ле­вой вер­то­лёт Ми-4 (1952 год, се­рий­ное про­изводство с 1953 года); Ми-6 - пер­вый в СССР мно­го­це­ле­вой транс­порт­ный вер­то­лёт с га­зо­тур­бин­ны­ми дви­га­те­ля­ми (максимальная гру­зо­подъ­ём­ность 12000 кг), по­ло­жил на­ча­ло при­ори­те­ту отечественной авиа­ции в тя­жё­лом вер­то­лё­то­строе­нии (1957 год, се­рий­ное про­изводство с 1960 года, в 1962 году ус­та­нов­ле­но 14 ре­кор­дов - ско­ро­сти, вы­со­ты и гру­зо­подъ­ём­но­сти; че­ты­ре из них ос­та­ва­лись не­пре­взой­дён­ны­ми до 1983 года); Ми-2 (1961 год, се­рий­ное про­изводство с 1965 года); мно­го­це­ле­вой транс­порт­ный вер­то­лёт Ми-8 (1962 год, се­рий­ное про­изводство с 1965 года; са­мый рас­про­стра­нён­ный в ми­ре, вы­пуск про­дол­жа­ет­ся); транс­порт­ные вер­то­лё­ты-кра­ны Ми-10 (1960 год) и Ми-10К (1965 год); про­ти­во­ло­доч­ный вер­то­лёт Ми-14 (1967 год, се­рий­ное про­из-во с 1973 года); бое­вой вер­то­лёт Ми-24 (1969 год, с 1971 года, се­рий­ный вы­пуск про­дол­жа­ет­ся); экс­пе­ри­мен­таль­ный В-7 (1957 год); опыт­ный сверх­тя­жё­лый вер­то­лёт Ми-12 (В-12, 1967 год), 6 августа 1969 года под­нял груз 44205 кг на высоту 2255 м, ус­та­но­вив ми­ро­вой ре­корд гру­зо­подъ­ём­но­сти для вер­то­лё­тов, ко­то­рый не по­бит на 30.12.2011 года. Вер­то­лё­ты Миля ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в различных кли­ма­тических ус­ло­ви­ях для транс­порт­ных пе­ре­во­зок, при мон­та­же бу­ро­вых ус­та­но­вок в га­зо­неф­те­про­мы­сло­вых рай­онах Восточной Си­би­ри и Край­не­го Се­ве­ра и для уни­каль­ных мон­таж­ных ра­бот при строи­тель­ст­ве и ре­кон­ст­рук­ции промышленных пред­при­ятий, по­зво­ляя зна­чи­тель­но со­кра­тить вре­мя ра­бот и их стои­мость; сто­ят на воо­ру­же­нии 30 стран ми­ра и экс­плуа­ти­ру­ют­ся бо­лее чем в 100 стра­нах.

На вер­то­лё­тах, соз­дан­ных Милем, ус­та­нов­ле­но свыше 60 ми­ро­вых ре­кор­дов. Миль вме­сте со свои­ми уче­ни­ка­ми раз­ра­бо­тал тео­рию современного вер­то­лё­та, по­зво­лив­шую на прак­ти­ке ре­шить ряд слож­ных про­блем, от­но­ся­щих­ся, например, к ус­та­ло­ст­ной проч­но­сти вер­то­лёт­ных аг­ре­га­тов, флат­те­ру ло­па­стей вин­тов, ус­той­чи­во­сти и управ­ляе­мо­сти вер­то­лё­та и других. Ле­нин­ская премия (1958 год), Государственная премия СССР (1968 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1957, 1966, 1969 годы).

Сочинение:

Вер­то­ле­ты. Рас­чет и про­ек­ти­ро­ва­ние. М., 1966-1967. Кн. 1-2 (со­авт.).