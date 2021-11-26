МЕЛИКСЕТОВ АРЛЕН ВААГОВИЧ

Родился 01.01.1930, г. Москва. Окончил МГУ в 1953 г.

Кандидатская диссертация , 1956 г. Докторская диссертация : Социально-экономическая политика Гоминьдана в Китае: 1927-1949 гг. (МГИМО, 1975).

1956—1960 — научный сотрудник Института китаеведения АН СССР.

1960—1969 — преподаватель МГИМО МИД СССР. С 1969 г. — заведующий кафедрой истории и культуры стран Азии и Африки, 1975—1986 — заведующий кафедрой истории и внешней политики Азии и Африки.

1986—1989 — заведующий кафедрой востоковедения, 1989—1993 — директор Института стран Азии и Африки.

Стажировался в ООН (1972—1973), в Колумбийском, Гарвардском, Мичиганском и Гавайском университетах США (1979—1980).

Заведующий кафедрой истории Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова.

Область интересов : Социально-экономическая история Китая; история китайской революции; история Гоминьдана; Китай и АТР.

Сочинения: История Китая в новейшее время / А. В. Меликсетов, 21 см, М., Наука , 1985

История Китая. Учебник , , Высшая школа. М., 1998

Победа китайской революции, 1945-1949 / А. В. Меликсетов ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока, Ин-т стран Азии и Африки при МГУ, 179,[2] с. 22 см, М. Наука 1989

Бюрократический капитал в Китае : (Экон. политика гоминьдана и развитие гос. капитализма в 1927-1937 гг.) / Арлен Ваагович Меликсетов. - М. : Наука, 1972. - 197 с. - Библиогр.в конце кн.(156 назв.).