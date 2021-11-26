МАРКУШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
МАРКУШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский математик, книговед, библиофил, академик Академии педагогических наук РСФСР (1950 год; с 1966 года - Академия педагогических наук СССР).
Окончил физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета (Ташкент, 1930 год). Доцент (с 1938 год), профессор (с 1944 года) МГУ. Заведующий редакцией математики в Государственном издательстве технико-теоретической литературы (1943-1947 годы). Заместитель минстра просвещения РСФСР (1958-1964 годы). Вице-президент Академии педагогических наук СССР (1966-1975 годы). Председатель секции книги Центрального дома учёных в Москве (с 1957 года). Депутат Верховного совета РСФСР (1959-1966 годы).
Один из инициаторов реформы математического образования 1960-1970-х годов, идеолог перестройки школьного курса математики в направлении сближения его с идеями современной науки математики. В 1965-1970 годах возглавлял комиссию Академии наук и Академии педагогических наук СССР по определению содержания образования в школах СССР. Редактор учебников математики для 4-5-х классов и алгебры для 6-8-х классов. По инициативе и при участии Маркушевича в 1951 году начат выпуск серии книг «Популярные лекции по математике». Инициатор издания и редактор (совместно с П. С. Александровым и А. Я. Хинчиным) Энциклопедии элементарной математики (том 1-5, 1951-1952 годы, 1963-1966 годы). Один из организаторов издания и главный редактор (1951-1978 год) Детской энциклопедии (вышло 3 издания), универсальной энциклопедии для младших школьников «Что такое? Кто такой?» (том 1-3, 1968 год). Автор учебников и учебных пособий для вузов («Краткий курс теории аналитических функций», 1957 год; 3-е издание, 1966 год; и др.).
В 1960-1970-е годы разрабатывал вопросы истории естественнонаучные и технические книги, инкунабуловедения. Член редколлегии сборников «Книга: исследования и материалы» (1970-1979 годы). В 1976 году безвозмездно передал своё уникальное собрание инкунабул (75 книг и 61 фрагмент) Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (ныне РГБ; описаны в книге «Инвентарь инкунабулов Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», выпуск 3, 1979 год), после смерти Маркушевича туда же поступила наиболее ценная часть собранной им личной библиотеки (редкие книги, гравюры и др.; описаны в сборнике «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1975», 1976 год). Собрание Маркушевича включало выдающиеся памятники книгопечатания (в т. ч. первоиздания трудов Я. Бернулли, Т. Браге, Г. Галилея, Р. Декарта, И. Кеплера, А. Левенгука, И. Ньютона), раскрывая эволюцию искусства книги на примерах издательской продукции разных времён и стран. Маркушевич - один из основателей и член редколлегии «Альманаха библиофила» (издаётся с 1973 года), разрабатывал концепцию энциклопедического словаря «Всё о книге» (замысел частично воплощён в энциклопедии «Книговедение» под редакцией Н. М. Сикорского, 1982 год).
Сочинения:
Очерки по истории теории аналитических функций. М.; Л., 1951;
К вопросу о реформе школьного курса математики // Математика в школе. 1964. № 6;
Теория аналитических функций. 2-е изд.: В 2 т. М., 1967–1968;
Эволюция научной книги в Западной Европе // Пятьсот лет после Гутенберга. М., 1968;
Размышления о судьбах учебника // Проблемы школьного учебника. М., 1974. Вып. 1;
Ряды: Элементарный очерк. 4-е изд. М., 1979;
Жизнь среди книг. М., 1989.