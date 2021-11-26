МАНФРЕД АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ
МАНФРЕД АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ - российский историк.
Родился в семье адвоката, мать - переводчица, сестра художника Л.С. Бакста.
Учился в Санкт-Петербурге в гимназии Нечаева и Тенишевском училище. После Октябрьской революции 1917 года жил в Саратовской губернии, был рабочим, распространителем печати, одновременно учился в вечерней школе.
В 1926 году переехал в Ленинград. В 1930 году окончил аспирантуру Института истории РАНИОН. Ученик В.П. Волгина и Н.М. Лукина.
С 1930 года преподавал в Ярославском, с 1932 года - в Ивановском педагогическом институтах.
В 1937 году направлен на работу в Якутск, по дороге арестован. В 1940 году освобождён из заключения в связи с закрытием уголовного дела по причине отсутствия оснований для его возбуждения.
В 1940-1949 году преподавал в Московском областном педагогическом институте, в 1945-1948 годы на историческом факультете МГУ, в 1946-1949 годы в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в 1956-1961 годы в Московском государственном институте иностранных языков. Профессор (1956 год), почетный доктор университета в Клермон-Ферране (1967 год). С 1945 года на научной работе в Институте истории АН СССР, в 1966-1968 годы заведующий сектором Новой истории западно-европейских стран.
В 1968-1976 годы заведующий сектором истории Франции в Институте всеобщей истории АН СССР. С 1962 года главный редактор «Французского ежегодника». С 1966 года вице-президент, с 1972 года президент общества «СССР - Франция», с 1970 года вице-президент Международной комиссии по изучению Французской революции XVIII века.
Внёс крупный вклад в изучение французского рабочего и социалистического движения в XIX веке, внешней политики Франции и российско-французских отношений последней трети XIX века, а также истории Французской революции XVIII века.
В последние годы жизни работал в жанре исторической биографии, подготовив фундаментальное исследование о Наполеоне I Бонапарте, а также биографические очерки о Ж.Ж. Руссо, О. Мирабо и М. Робеспьере.
Сочинения:
Внешняя политика Франции. 1871-1891 гг. М., 1952;
Очерки истории Франции XVIII-XX вв. М., 1961;
Марат. М., 1962;
Образование русско-французского союза. М., 1975;
Великая французская революция. М., 1983;
Наполеон Бонапарт. 5-е изд. М., 1989;
Три портрета эпохи Великой французской революции. 2-е изд. М., 1989.