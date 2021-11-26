МАМАРДАШВИЛИ МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ
МАМАРДАШВИЛИ МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский и грузинский философ.
Родился в семье военного.
В 1949-1954 годы учился на философском факультете МГУ (аспирантура в 1954-1957 годы). Вместе с А.А. Зиновьевым, Г.П. Щедровицким и Б.А. Грушиным участвовал в работе созданного ими Московского логического кружка (1952-1957 годы).
В 1957-1960 и 1968-1974 годы работал в журнале «Вопросы философии», в 1961-1966 годы в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», с 1966 года в научных институтах Москвы, читал лекции на психологическом факультете МГУ, в Институте кинематографии, на Высших курсах сценаристов и режиссёров, в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР, а также в других городах (Рига, Вильнюс, Ростов-на- Дону, Тбилиси). Эти лекции, посвящённые Р. Декарту, И. Канту, М. Прусту, по истории античной и современной философии и другом, обычно записывавшиеся на магнитофон, составляют основу его творческого наследия. С 1980 года работал в Институте философии АН Грузии.
В годы перестройки 1987-1990 годов, отмечая слабое развитие в российской истории «личностных начал», отстаивал необходимость возвращения России в лоно европейской цивилизации и резко критиковал складывавшийся в Грузии националистический режим З. Гамсахурдиа («Если мой народ изберёт Гамсахурдиа, мне придётся пойти против моего народа»).
Основные темы работ Мамардашвили - философия сознания, классическая и неклассическая идеал рациональности, философия и методология науки. В первый период своего творчества (1960-е - 1-я половина 1970-х годов) Мамардашвили анализировал концепцию сознания в «Капитале» К. Маркса как необходимого элемента функционирования социальной системы и в этом плане существующего в едином поле континуума «бытие-сознание». Ключевым становится у Мамардашвили понятие «превращённой формы» - той объективной видимости, которая порождается всей системой внутренних отношений сложного целого, скрывая её фактический характер, и представляется находящемуся внутри этой системы наблюдателю в виде особого «квазисубстанциального» образования (функционирование денег в товарно-капиталистическом обществе, движение Солнца на небе как источник ориентации человека в пространстве и времени и тому подобное).
Во 2-й половине 1970-1980-х годов в творчестве Мамардашвили преобладают феноменологические и экзистенциальные мотивы. Предметом рассмотрения становится само бытие мысли, выяснение тех условий, от которых зависит сам факт наличия (или отсутствия) того или иного содержания мышления. В своих многочисленных курсах лекций Мамардашвили отмечал два главных условия мысли как события в мире. Во-первых, это «ноогенные машины», символы или внементальные предметности сознания, порождающие мысль, вводящие сознание субъекта в определённые состояния (религиозные символы, произведения литературы и искусства и тому подобное). Второе важнейшее условие - это усилие самого мыслящего субъекта, его постоянный «внутренний труд души».
За живую манеру и устный характер философствования, постоянную апелляцию в процессе лекций к жизненному опыту своих слушателей Мамардашвили прозвали «грузинским Сократом».
В этом контексте Мамардашвили утверждал наличие наряду с профессиональной прежде всего «реальной философии», к которой в той или иной степени причастны все люди и которая представляет собой совокупность изначальных актов, судьбоносных для каждого индивида. Профессиональная же «философия учений и систем» является лишь особой техникой экспликации первичных актов, составляющих «реальную философию».
Сочинения:
Формы и содержание мышления. (К критике гегелевского учения о формах познания). М., 1968;
Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. Иерусалим, 1982. М., 1997 (совм. с А.М. Пятигорским);
Как я понимаю философию. 2-е изд. М., 1992;
Картезианские размышления. М., 1993;
Лекции о Прусте. М., 1995;
Необходимость себя. М., 1996;
Стрела познания: Набросок естественноисторической гносеологии. М., 1996;
Кантианские вариации. М., 1997;
Лекции по античной философии. М., 1997;
Психологическая топология пути. СПб., 1997;
Эстетика мышления. М., 2000;
Мой опыт нетипичен. СПб., 2000;
Классический и неклассический идеалы рациональности. 2-е изд. М., 2004;
Опыт физической метафизики. М., 2009.