КУРБАТОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ

КУРБАТОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ - российский византинист и медиевист , заслуженный деятель науки.

Вы­пу­ск­ник и пре­по­да­ва­тель (с 1955 год), доктор ис­то­рических на­ук (1966 год), профессор (с 1968 года), заведующий ка­фед­рой ис­то­рии сред­них ве­ков (1970-1989 годы) ЛГУ. Уче­ник М. В. Лев­чен­ко , один из соз­да­те­лей шко­лы ви­зан­ти­ни­стов Санкт-Пе­тер­бур­га. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние про­блем пе­ре­хо­да от ан­тич­но­сти к Сред­не­ве­ковью , ис­то­рии ран­не­ви­зан­тий­ско­го го­ро­да, куль­ту­ры Ви­зан­тии , в раз­ра­бот­ку уни­вер­си­тет­ских учеб­ных кур­сов и изу­че­ние про­блем ис­то­рии и ис­то­рио­гра­фии Ви­зан­тии и бал­кан­ских стран в сред­ние ве­ка. Государственная премия РФ (1996 год).

Сочинения:

Ран­не­ви­зан­тий­ский го­род (Ан­ти­охия в IV в.). Л., 1962 год

Ос­нов­ные про­бле­мы внут­рен­не­го раз­ви­тия ви­зан­тий­ско­го го­ро­да в IV– VII вв. Л., 1971 год

Ис­то­рия Ви­зан­тии: ис­то­рио­гра­фия. Л., 1975 год

Ис­то­рия Ви­зан­тии: От ан­тич­но­сти к фео­да­лиз­му. М., 1984 год

Куль­ту­ра Ви­зан­тии. М., 1984-1991 годы. [Т. 1-3] (со­авт.)

Ран­не­ви­зан­тий­ские порт­ре­ты. Л., 1991 год