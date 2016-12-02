Когда гонщики становятся спутниками. К годовщине посадки «Марс-3» 2 декабря 1971 года совершила посадку на поверхность Марса автоматическая межпланетная станция «Марс-3». Это была первая посадка на поверхность Марса в истории человечества и, увы, последняя в советской космической программе. На чтение: 1 минута

2 декабря 1971 года совершила посадку на поверхность Марса автоматическая межпланетная станция «Марс-3».

Это была первая посадка на поверхность Марса в истории человечества и, увы, последняя в советской космической программе.

Никаких иных подвигов станция не совершила – передача данных была прекращена сразу же (через 14,5 секунд), причём фотоаппаратура была настроена неверно, и кадры оказались засвечены. Размещённый на борту спускаемого аппарата марсоход ПрОП-М не использовался. Причиной нештатной работы станции считают пыльную бурю.

Всего с 1960 по 1973 год СССР запустил 16 марсианских автоматических станций, из которых красной планеты достигли 7. Остальные либо не попали в космос, либо зависли на различных орбитах («Космос-419»), либо улетели в пространство («Зонд-2»).

Возобновили программу только в 1989 году, когда одна из двух станций «Фобос» провела часть исследований Марса. В 1996 и 2011 годах также производились безуспешные запуски марсианских аппаратов. Следующие запуски марсианских станций планируются на 2017 год.

Параллельно с советской осуществлялась американская марсианская программа – в 1962-73 годах было запущено 10 станций типа «Маринер», три из которых потерпели аварию вместе с носителями, а остальные выполнили полётное задание. Также в 1975 году были запущены два аппарата «Викинг».

Хотя американцы начали позже, они первыми достигли успеха – именно аппараты «Маринер» первыми исследовали Марс с пролётной траектории и околопланетной орбиты, и именно спускаемый аппарат «Викинга» передал первую осмысленную информацию (в т.ч. – цветные фотографии) с поверхности Марса.

Сейчас над Марсом находится шесть спутников (три американских, европейский, совместный европейско-российский и индийский), а на поверхности – два американских марсохода.

Пилотируемый полёт на Марс планируется на период после 2030 года (в России и США).

Собственно говоря, «марсианская гонка», подобно «лунной гонке», была элементом соревнования СССР и США. Причём элементом, как минимум, безвредным, если сравнивать, например, с гонкой вооружений.

Вообще же марсианская гонка демонстрирует два момента:

1. Естественное стремление человечества к звёздам. Причём – просто стремление, без какой-то осязаемо близкой практической цели (колонизация Марса в обозримом будущем считается невозможной).

2. Неготовность человечества объединиться на Земле ради этого стремления. Конечно, на каком-то этапе от гонки больше толку, чем от кооперации. Но, кажется, этот этап мы прошли к началу 1970-х…