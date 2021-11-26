ИОФФЕ ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ
ИОФФЕ ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ - Российский и американский юрист, один из крупнейших теоретиков российского гражданского права.
После окончания Ленинградского юридического института (1946 год) на преподавательской и научной работе в ЛГУ (в 1956-1979 годах профессор, в 1966-1979 годах заведующий кафедрой гражданского права; доктор юридических наук с 1955 года). В 1981 году эмигрировал в США, где преподавал право в различных университетах (в 1982-1998 годах профессор Коннектикутского университета).
Теоретическая разработка Иоффе понятий правоотношения и гражданско-правовой ответственности, системы регулирования товарных отношений в экономическом обороте во многом предопределила развитие современной российской цивилистики. Научные труды и публичные выступления Иоффе отличались чёткостью и простотой языка, глубиной юридического анализа, полемич. остротой и бескомпромиссностью в отстаивании правовых позиций.
Сочинения:
Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949;
Значение вины в советском гражданском праве // Вопросы государства и права. Л., 1951;
Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955;
Советское гражданское право: Курс лекций. Л., 1958–1965. Ч. 1–3;
Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР. Л., 1959;
Вопросы теории права. Л., 1961 (совм. с М. Д. Шаргородским);
Обязательственное право. М., 1975;
Развитие цивилистической мысли в СССР. Л., 1975–1978. Ч. 1–2;
Soviet civil law. Dordrecht; Lancoster, 1988;
Development of civil law thinking in the USSR. Mil., 1989;
Russia Pre-Soviet, Soviet, Post-Soviet. Almaty, 1999;
Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд. М., 2003;
Избранные труды: В 4 т. СПб., 2003–2004–. Т. 1–3.