ИКОННИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИКОННИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк и теоретик архитектуры, архитектор.
Учился в Художественной школе Академии художест (1936-1941 годы), на архитектурном факультете ИЖСА (1944-1948 годы) в Ленинграде. В 1946-1948 годах выполнял обмеры разрушенных во время войны памятников Царского Села, Новгорода; в 1950-е годы участвовал в проектировании комплекса сооружений Волго-Балтийского водного пути (совместно с А. Г. Рочеговым; руководитель Л. М. Поляков).
Директор (1966-1974 годы), заместитель директора (1988-1992 годы) НИИ теории и истории архитектуры и строительной техники в Москве (ныне НИИ теории архитектуры и градостроительства); заведующий кафедрой архитектуры Московского института инженеров землеустройства (1975-1979 годы; профессор), заведующий сектором Всесоюзного института технической эстетики (1979-1988 годы).
Труды Иконникова посвящены вопросам развития современного города, в т. ч. эстетической организации среды, архитектурного формообразования, сохранения и использования культурного наследия. Иконникова занимался разработкой футурологической концепции «Город будущего». Его проект «Прерывная кинетическая система расселения» (совместно с К. П. Пчельниковым и др.) был представлен на Всемирной выставке в Осаке (1970 год).
Иконников давал экспертную оценку крупных архитектурных проектов: детальной планировки центра Москвы, реконструкции Манежной площади, раздела «Сохранение и регенерация историко-архитектурного наследия» генплана Москвы и др. Иконников принадлежит концепция 12-го тома (книга 1) «Всеобщей истории архитектуры» (1975 год), где впервые дана картина развития архитектуры и градостроительства в СССР (автор ряда его разделов).
Среди наиболее значительных трудов - подготовка текстов и редактирование книги «Мастера архитектуры об архитектуре» (1972 год), энциклопедии «Архитектура и градостроительство» (2001 год), «Архитектура Японии. Традиции и современность» К. Танге (1976 год). Автор серии статей о российской архитектуре XX века для издания «World dictionary of art» (1998 год).
Участвовал в создании московского отделения Международной академии архитектуры (1991 год; вице-президент), в организации (совместно с А. Г. Рочеговым) Российской академии архитектуры и строительных наук (вице-президент с 1994 года; возглавлял работу по научной и творческой программам). Работал в комиссии по художественному убранству храма Христа Спасителя в Москве.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Современная архитектура Англии. Л., 1958;
Эстетические проблемы массового жилищного строительства. Л., 1966;
Основы архитектурной композиции. М., 1971 (совм. с Г. П. Степановым); Architektur der Stadt. B., 1974;
Современная советская архитектура. 1960-е – начало 1970-х гг. Л., 1975 (сост. совм. с Б. Фабрицким, И. Шмелевым); Каменная летопись Москвы. М., 1978;
Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978 (соавт.);
Современная архитектура Швеции. М., 1978;
Архитектура США. М., 1979;
Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.