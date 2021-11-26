ДРИЗУЛ АЛЕКСАНДРС
ДРИЗУЛ АЛЕКСАНДРС (АЛЕКСАНДР АРВИДОВИЧ) - латвийский историк, академик Академии наук Латвийской ССР.
Советский государственный и политический деятель. Окончил Московский историко-архивный институт (1942 год). В 1949-1963 годах заместитель директора, в 1963-1970 годах директор Института истории, секретарь Отделения общественных наук Академии наук Латвийской ССР. Член Центрального комитета Коммунистической партии Латвии с 1966 года. В 1970-1975 годах секретарь Центрального комитета и член бюро Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. В 1967-1971 годах заместитель председателя, в 1985-1989 годах председатель Президиума ВС Латвийской ССР.
Изучал социально-экономическую и политическую историю Латвии. В трудах Дризула отстаивается концепция, согласно которой установление советской власти в Прибалтике, и в частности в Латвии, явилось следствием внутреннего социально-экономического и политического развития. Участвовал в работе над крупными проектами советских и российских историков («Всемирная история», «История Европы с древнейших времён до наших дней» и другие). В 1960–80-х годах - научный консультант по истории СССР изд-ва «Советская энциклопедия».
Сочинения:
Apсere̅jumi par Latvijas PSR ve̅sturi. Rīga, 1948–1952. T. 18–20, 23, 24;
Очерки истории рабочего движения в Латвии (1920–1940 гг.). М., 1959;
Латвия под игом фашизма. Рига, 1960;
Борьба за Советскую власть в Прибалтике. М., 1967 (соавт.);
Ленин и революционное движение в Латвии. Рига, 1969.