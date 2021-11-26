ДРИЗУЛ АЛЕКСАНДРС

ДРИЗУЛ АЛЕКСАНДРС (АЛЕКСАНДР АРВИДОВИЧ) - латвийский историк, академик Академии наук Латвийской ССР.

Советский государственный и по­ли­тический дея­тель. Окон­чил Московский ис­то­ри­ко-ар­хив­ный институт (1942 год). В 1949-1963 годах заместитель ди­рек­то­ра, в 1963-1970 годах ди­рек­тор Ин­ститута ис­то­рии, сек­ре­тарь От­де­ле­ния об­щественных на­ук Академии наук Латвийской ССР. Член Центрального комитета Коммунистической партии Латвии с 1966 года. В 1970-1975 годах сек­ре­тарь Центрального комитета и член бю­ро Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. В 1967-1971 годах заместитель председа­те­ля, в 1985-1989 годах председатель Пре­зи­диу­ма ВС Латвийской ССР.

Изу­чал со­ци­аль­но-эко­но­мическую и по­ли­тическую ис­то­рию Лат­вии. В тру­дах Дризула от­стаи­ва­ет­ся кон­цеп­ция, со­глас­но ко­то­рой установление советской власти в При­бал­ти­ке, и в ча­ст­но­сти в Лат­вии, яви­лось след­ст­ви­ем внут­рен­него со­ци­аль­но-эко­но­мического и по­ли­тического развития. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те над круп­ны­ми про­ек­та­ми советских и российских ис­то­ри­ков («Все­мир­ная ис­то­рия», «Ис­то­рия Ев­ро­пы с древ­ней­ших вре­мён до на­ших дней» и другие). В 1960–80-х годах - научный кон­суль­тант по ис­то­рии СССР изд-ва «Со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия».

Сочинения:

Apсere̅jumi par Latvijas PSR ve̅sturi. Rī­ga, 1948–1952. T. 18–20, 23, 24;

Очер­ки ис­тории ра­бо­че­го дви­же­ния в Лат­вии (1920–1940 гг.). М., 1959;

Лат­вия под игом фа­шиз­ма. Ри­га, 1960;

Борь­ба за Со­вет­скую власть в При­бал­ти­ке. М., 1967 (со­авт.);

Ле­нин и ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние в Лат­вии. Ри­га, 1969.