Большое космическое надувательство. Как человек впервые вышел в космос Самые большие проблемы космонавту Алексею Леонову доставил воздух, без которого он бы погиб Прошло уже более полувека с тех пор, как человек впервые в истории Земли вышел в открытый космос с борта космического корабля. Первым этот шаг в освоении околоземного пространства 18 марта 1965 года сделал советский космонавт майор Алексей Леонов, и только через два с половиной месяца, 3 июня, его подвиг повторил американский астронавт Эдвард Уйат. В честь 55-й годовщины первого выхода человека в космос корпорация «Роскосмос» рассекретила некоторые документы, касающиеся предполетной подготовки и полета космического корабля «Восход-2». Сборка космического корабля «Восход-2» Источник: roscosmos.ru Пять «Востоков» для выхода в... На чтение: 4 минуты

Самые большие проблемы космонавту Алексею Леонову доставил воздух, без которого он бы погиб

Прошло уже более полувека с тех пор, как человек впервые в истории Земли вышел в открытый космос с борта космического корабля. Первым этот шаг в освоении околоземного пространства 18 марта 1965 года сделал советский космонавт майор Алексей Леонов, и только через два с половиной месяца, 3 июня, его подвиг повторил американский астронавт Эдвард Уйат. В честь 55-й годовщины первого выхода человека в космос корпорация «Роскосмос» рассекретила некоторые документы, касающиеся предполетной подготовки и полета космического корабля «Восход-2».

Сборка космического корабля «Восход-2»

Источник: roscosmos.ru

Пять «Востоков» для выхода в космос

Судя по рассекреченным «Роскосмосом» документам, вплотную над тем, чтобы обеспечить выход человека в открытый космос, в СССР задумались в конце 1963 года. 3 декабря было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров о создании комплексов «Союз» для отработки методов сборки космических объектов на орбите. Как пояснялось в записке руководителей оборонно-промышленного комплекса, направленной в ЦК партии, решение этой задачи позволяло «создавать специальные автоматические и пилотируемые космические объекты военного и научного назначения, а также пилотируемые космические корабли для исследования Луны и ближайших планет Солнечной системы».

Замах был серьезным: как следует из документа, только в 1964-65 годах планировалось выпустить пять (!) пилотируемых кораблей типа «Восток» для решения задачи выхода человека в открытый космос. Цель таких выходов формулировалась предельно точно: определение возможности непосредственного участия космонавтов в сборке космических аппаратов на орбите. В той же самой записке прямо говорилось и о необходимости обеспечить советский приоритет в экспериментах с выходом человека в открытый космос. В Советском Союзе хорошо знали, что в США полным ходом ведутся работы по решению той же проблемы в рамках программ «Джемини» (в документе она ошибочно названа «Джеминай») и «Аполлон». Сроки американских запусков определялись как 1964-65 годы — и перед советской космонавтикой были поставлены еще более короткие сроки.

Общий вид мягкой шлюзовой камеры в надутом состоянии

Источник: zvezda-npp.ru

В начале 1964 года все необходимые решения и постановления, которыми определялась программа подготовки выхода советских космонавтов в открытый космос, были приняты и завизированы. 13 июня 1964 года было готово техническое задание на люк-лаз для перехода из космического корабля «объект «ЗКД», поначалу получившего название «Выход», а позднее — «Восход-2». Через месяц с небольшим, 22 июля 1964 года, на свет появился приказ Госкомитета по оборонной технике, утверждавший план-график доработки, изготовления и поставки комплектующих для объекта «ЗКД». А месяц спустя руководители оборонной промышленности СССР направили в ЦК КПСС еще одну записку, в которой шла речь о сроках запусков кораблей с манекенами на борту, вслед за ними должны были подняться уже многоместные пилотируемые аппараты: первые — в августе-сентябре 1964 года, вторые — в сентябре-октябре.

Заявленные сроки были выдержаны: 12 октября на орбиту отправился космический корабль «Восход-1» с тремя космонавтами на борту: Владимиром Комаровым, Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Из-за тесноты, а размеры корабля не сильно отличались от размеров гагаринского «Востока», им пришлось лететь без скафандров, что было чрезвычайно рискованно. Поэтому следующий запуск — пилотируемого корабля «Восход-2» — решено было сдвинуть на первый квартал 1965 года. В программу именно этого полета и должен был войти первый в мире выход человека в открытый космос. Соответствующее постановление Совета министров СССР, одобряющее это предложение, было принято 24 декабря 1964 года. Любопытно, что в приложении к этому документу, который тоже был рассекречен к 55-летнему юбилею полета космического корабля «Восход-2», содержится официальное сообщение ТАСС о запуске и полете этого аппарата, а также о том, что советские космонавты совершили впервые в истории выход в открытый космос. Но до того дня, когда это сообщение действительно было передано во всем каналам связи, оставалось еще почти три месяца…

Шлюзовая камера корабля типа «Восход-2» в сложенном виде при испытаниях на центрифуге «Звезды»

Источник: zvezda-npp.ru

Надувной космический шлюз

Пока на высшем уровне шло обсуждение сроков и деталей полета «Восхода-2», в поселке Зеленом, который тогда еще не назывался Звездным городком, вовсю шли тренировки космонавтов двух экипажей — основного и дублирующего. В первый входили командир корабля подполковник Павел Беляев и пилот майор Алексей Леонов, во второй — командир-дублер Виктор Горбатко (чуть позже его сменил Дмитрий Заикин) и пилот-дублер Евгений Хрунов.

Прежде всего им предстояло освоить надувную шлюзовую камеру, через которую осуществлялся выход в космос и возвращение на космический корабль, и скафандр «Беркут». Их разработкой занимался коллектив завода «Звезда», который к тому времени имел колоссальный опыт в разработке систем защитного снаряжения летчиков реактивной авиации и космических скафандров, начиная со скафандра Юрия Гагарина . Но разработка костюма, пригодного к выходу в открытый космос, была делом совершенно новым. И тем более никто и никогда раньше не решал задач по разработке и постройке шлюзовой камеры для космического корабля.

Отработка перемещений в скафандре «Беркут» в условиях невесомости на борту летающей лаборатории Ту-104

Источник: roscosmos.ru

Эта проблема была сложной, тем более если учесть, что нужно было не просто в кратчайшие сроки — за год с небольшим — создать такую камеру, но и придумать, как вписать оборудованный ею космический корабль в стандартные габариты обтекателя ракеты-носителя «Восход». Выход был найден оригинальный: камеру сделали… надувной! В сложенном состоянии она представляла собой цилиндр диаметром 700 мм и высотой 770 мм и лишь немного выступала над оболочкой «Восхода-2», что позволяло легко приспособить к нему обычный обтекатель. А на орбите под давлением закачиваемого воздуха расправлялась, превращаясь в трубу длиной 2,5 м и внутренним диаметром до 1 метра (наружный — до 1,2 м).

Что касается скафандра «Беркут», то за его основу взяли уже существовавшие облачения летчиков и космонавтов, но дополнили четырехслойной внешней оболочкой. Поверх нее надевалась еще специальная верхняя одежда с многослойной экранно-вакуумной изоляцией, которая защищала космонавта от космического излучения, перегрева и переохлаждения. А уже на эту внешнюю «кожу» надевалась ранцевая кислородная система скафандра «Беркут»: она обеспечивала автономное пребывание космонавта за пределами космического корабля в течение 45 минут, подавая ежеминутно по 30 литров кислородной смеси. Таких скафандров на борту «Восхода-2» было два, чтобы командир корабля, если понадобится, мог прийти на выручку пилоту, вышедшему в открытый космос.

Первый космонавт Земли полковник Юрий Гагарин напутствует командира корабля «Восход-2» Павла Беляева перед посадкой в корабль, космодром Байконур, 18 марта 1965 года

Источник: roscosmos.ru

Всего нельзя предусмотреть

К февралю 1965 года все основные работы и тренировки были завершены. Космонавты даже получили возможность опробовать движение в «Беркутах» в условиях невесомости на борту летающей лаборатории Ту-104, а также в специальном бассейне, тоже имитировавшем условия невесомости. Наконец 22 февраля на орбиту отправился беспилотный корабль «Космос-57», представлявший собой точную копию «Восхода-2» со всем оборудованием для выхода в открытый космос, вплоть до скафандра «Беркут». Чтобы проверить, как будет работать вся эта техника в реальных условиях околоземного пространства, по командам с Земли была приведена в рабочее состояние надувная шлюзовая камера, а скафандр «Беркут» надут воздухом. И хотя связь с кораблем оборвалась раньше, чем планировалось, все основные эксперименты были выполнены. Теперь наступала очередь отправиться в космос «Восходу-2».

Корабль с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым стартовал с космодрома Байконур в десять часов утра (по московскому времени) 18 марта 1965 года. Уже на первом витке на орбите экипаж привел в действие шлюзовую камеру, а на втором – пилот Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. И хотя в безвоздушном пространстве он провел всего 23 минуты 41 секунду, в том числе 12 минут 9 секунд в открытом космосе, это был колоссальный шаг вперед в деле освоения космоса.

Экипаж космического корабля «Восход-2» — космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов — в кабине корабля перед стартом, космодром Байконур, 18 марта 1965 года

Источник: roscosmos.ru

Как всякий первый шаг, выход в космос был сопряжен с немалыми трудностями и опасностями. Главной из них стало нештатное поведение скафандра «Беркут» в открытом космосе. Из-за высокой разницы давления он стал очень плохо сгибаться, а по субъективным ощущениям Алексея Леонова, «раздулся», из-за чего космонавту, чтобы попасть обратно в шлюзовую камеру и оттуда на корабль, пришлось сбрасывать внутреннее давление вдвое. И возвращаться в камеру Леонову пришлось головой вперед, а не ногами, как он тренировался перед полетом, и уже внутри, в тесноте переворачиваться, чтобы войти в спускаемый аппарат так, как положено. От волнения и сильного перегрева внутри скафандра космонавт, уже задраив за собой входной люк шлюза, снял шлем, даже не проверив герметичность камеры, но все обошлось. Не привело к ЧП даже нештатное поведение системы жизнеобеспечения, которая внезапно начала накачивать его кислородом. Виной всему оказался недозакрывшийся из-за перегрева люк, который «травил», пока выросшее в семь раз давление не вдавило его на место.

На восемнадцатом витке «Восход-2» сошел с орбиты и начал снижаться, причем в ручном режиме: автоматическая система посадки не сработала. Из-за этого космонавты приземлились в четырех сотнях километров от запланированной точки и были вынуждены двое суток ждать в тайге, когда их подберут, выживая за счет аварийного запаса и собственной смекалки. Как вспоминал потом Алексей Леонов, чтобы не замерзнуть, им пришлось ободрать изоляцию скафандров и завернуться в нее как в одеяла. 21 марта 1965 года космонавтов эвакуировали с места посадки, а затем они доложили руководству СССР о завершении космического полета, во время которого человек впервые вышел в космос. Этот подвиг был оценен по достоинству: Павлу Беляеву и Алексею Леонову были присвоены звания Героев Советского Союза , а очередные воинские звания — полковника и подполковника — они получили еще на орбите.

Член экипажа космического корабля «Восход-2» космонавт Алексей Леонов в открытом космосе. Съемка телекамерой с борта корабля, 18 марта 1965 года

Источник: roscosmos.ru

Обложка: Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе. Съемка телекамерой космического корабля «Восход-2», 18 марта 1965 года. Источник: zvezda-npp.ru

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