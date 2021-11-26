АНТОСЯК Алексей Варфоломеевич

Родился 2 марта 1919 года, с. Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Участник Великой Отечественной войны .

Окончил исторический факультет Ленинградского высшего военно-политического института в 1953 г. Кандидатская диссертация : "Военно-политическое сотрудничество советского и румынского народов на завершающем этапе Второй мировой войны" (Военно-политическая академия им. В.И. Ленина, 1967). Докторская диссертация : "Освободительная миссия Советского Союза во второй мировой войне" (Институт военной истории Министерства обороны СССР (ИВИ МО), 1980).

1982 –1991 – старший научный сотрудник, начальник отдела, заместитель начальника управления зарубежной военной истории ИВИ МО СССР.

Лауреат премии им. М.В. Фрунзе, а также премий Болгарии, Польши и Чехословакии за совместные труды.

Учителя:

П.А. Жилин , А.А. Строков, М.И. Семиряга.

Область интересов : Военная история стран Центр. и Юго-Вост. Европы; история российско-румынских отношений.

Сочинения: Военная история и современность. М., 1974;

В боях за свободу Румынии. М., 1974;

Советский воин – воин освободитель. М., 1975;

На балканском направлении. М., 1980;

Освобождение. М., 1984 (на 5 ин. яз.);

Освободительная миссия советских Вооруженных Сил во Второй мировой войне. М., 1984;

Освободительная миссия советских Вооруженных Сил на Балканах. М., 1989 (чл. авт. кол.);

СССР – Румыния: дружба и сотрудничество. М., 1987;

Книга памяти погибших москвичей в Великой Отечественной войне. М., 1995 (в соавт.);

Памяти павших. Великая Отечественная война. 1941–1945. М., 1995 (чл. авт. кол.).