АНТОСЯК Алексей Варфоломеевич
Родился 2 марта 1919 года, с. Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил исторический факультет Ленинградского высшего военно-политического института в 1953 г. Кандидатская диссертация: "Военно-политическое сотрудничество советского и румынского народов на завершающем этапе Второй мировой войны" (Военно-политическая академия им. В.И. Ленина, 1967). Докторская диссертация: "Освободительная миссия Советского Союза во второй мировой войне" (Институт военной истории Министерства обороны СССР (ИВИ МО), 1980).
1982 –1991 – старший научный сотрудник, начальник отдела, заместитель начальника управления зарубежной военной истории ИВИ МО СССР.
Лауреат премии им. М.В. Фрунзе, а также премий Болгарии, Польши и Чехословакии за совместные труды.
Учителя:
П.А. Жилин, А.А. Строков, М.И. Семиряга.
Область интересов: Военная история стран Центр. и Юго-Вост. Европы; история российско-румынских отношений.
Сочинения: Военная история и современность. М., 1974;
В боях за свободу Румынии. М., 1974;
Советский воин – воин освободитель. М., 1975;
На балканском направлении. М., 1980;
Освобождение. М., 1984 (на 5 ин. яз.);
Освободительная миссия советских Вооруженных Сил во Второй мировой войне. М., 1984;
Освободительная миссия советских Вооруженных Сил на Балканах. М., 1989 (чл. авт. кол.);
СССР – Румыния: дружба и сотрудничество. М., 1987;
Книга памяти погибших москвичей в Великой Отечественной войне. М., 1995 (в соавт.);
Памяти павших. Великая Отечественная война. 1941–1945. М., 1995 (чл. авт. кол.).