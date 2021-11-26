АКИМКИНА Нина Алексеевна
Родилась 22 декабря 1925, в г. Омск. Окончила Омский государственный педагогический институт (1948). Успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме "Образование компартии Великобритании" в Московском государственном педагогическом институте в 1953. Докторская диссертация была посвящена теме "Рабочее движение в Англии в 1918 – 1929 гг. и тактика Коммунистической партии Великобритании" (МГУ, 1972).
В настоящее время работает профессором кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Южного федерального университета
Область интересов: Рабочее движение Великобритании в новейшее время.
Сочинения: За годы научной деятельности было опубликовано около 40 научных и учебно-методических работ.
Великий Октябрь и Англия. Проблемы британской истории. М., 1978;
Образование КПВ. Рабочее движение Великобритании. XIX–XX вв. М., 1979;
Новейшая история с 1945 г. до наших дней. Ростов-н/Д., 1997;
Компартия Великобритании в борьбе за массы. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1970;
Движение безработных в Англии в 1920-1921 гг. // Известия СКНЦ ВШ. № 8. 1975;
Народные походы как одна из форм классовой борьбы в Англии (1927 – 1929) // Известия СКНЦ ВШ. – № 3. 1988;
Антинародный билль 1969 и проблема борьбы за единство левых сил Великобритании. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1992;
К вопросу о некоторых аспектах социально-экон. борьбы английского рабочего класса в 1945 – 1951 гг. // Известия СКНЦ ВШ. № 3-4. 1994; Новейшая история с 1945 г. до наших дней. Ростов-н/Д., 1997.