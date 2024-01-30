СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

РАЗВИТИЕ РАКЕТОСТРОЕНИЯ И КОСМОНАВТИКИ В СССР

ГЛУШКО В.

Книга основоположника отечественного ракетного двигателестроения, одного из пионеров и творцов ракетно-космической техники, академика В. П. Глушко — краткий научно-популярный очерк истории развития ракетостроения и космонавтики в нашей стране. На основе большого исторического материала в хронологической последовательности описываются важнейшие этапы развития отечественного ракетостроения и космонавтики от зарождения первых идей в дореволюционной России до великих космических свершений наших дней.