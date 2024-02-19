Ломоносов. Просто гений

0 аудио из 0

История о том, как Михаил Васильевич Ломоносов ушел из Холмогор в Москву, общеизвестна. Гораздо менее понятно, каким образом он, человек недворянского происхождения, сумел получить лучшее по меркам XVIII века образование. Его разносторонность восхищает, а его наследие в науке востребовано и по сей день.

За что Ломоносов неоднократно оказывался под арестом? Как он сумел получить дворянство и даже генеральский чин? Кто помог ему открыть фабрику по производству цветных стекол и мозаик? И не кроется ли тайна его успешной карьеры в том, что он был внебрачным сыном Петра Первого?