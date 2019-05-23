ЗРК С-75. От Двины до Волги 22 мая 1959 года на вооружение зенитно-ракетных полков ВС СССР встал самый, пожалуй, боевой ЗРК в мире – С-75 «Десна» К этому времени в СССР уже был принят на вооружение ЗРК С-25, но военным требовался не стационарный, а передвижной комплекс, способный развернуться в любой части страны. Достаточно легкий и мобильный комплекс должен был умещаться на уже имеющихся тягачах, быть простым в производстве и эксплуатации, без существенных снижений тактико-технических характеристик. ЗРК С-75 на испытаниях. Источник: https://rg.ru Такую непростую задачу стал выполнять коллектив всемирно известного концерна ПВО «Алмаз-Антей», который в ту пору назвался НПО «Алмаз». К работе был привлечен ряд опытных конструкторов... На чтение: 2 минуты

22 мая 1959 года на вооружение зенитно-ракетных полков ВС СССР встал самый, пожалуй, боевой ЗРК в мире – С-75 «Десна»

К этому времени в СССР уже был принят на вооружение ЗРК С-25, но военным требовался не стационарный, а передвижной комплекс, способный развернуться в любой части страны. Достаточно легкий и мобильный комплекс должен был умещаться на уже имеющихся тягачах, быть простым в производстве и эксплуатации, без существенных снижений тактико-технических характеристик.

ЗРК С-75 на испытаниях. Источник: https://rg.ru

Такую непростую задачу стал выполнять коллектив всемирно известного концерна ПВО «Алмаз-Антей», который в ту пору назвался НПО «Алмаз». К работе был привлечен ряд опытных конструкторов и инженеров, участвовавших ранее в создании комплекса С-25 и других вариантов ракетного вооружения. В частности, главным конструктором назначен А. А. Расплетин, тематическую лабораторию возглавил Б. В. Бункин. Для разработки ракеты был привлечен П. Д. Грушин, A. M. Исаев и Д. Д. Севрук, ранее работавшие над С-25.

В короткие сроки, буквально за четыре года, новый комплекс был сконструирован и произведен. С 1955 года шли его активные испытания. Сначала испытывались ракеты В-750, затем и комплекс в сборе. В декабре 1957 года на вооружение ВС СССР был принят новый ЗРК – СА-75 «Двина». Промышленность смогла поставить армии сразу 30 батарей комплекса и 621 ракету для них.

Новый страж неба

Но подлинным рождением С-75 можно считать 22 мая 1959 года, когда на вооружение был принят модернизированный, серийный вариант ЗРК – С-75 «Десна».

Характеристики ЗРК С-75, принятие которого на вооружение было санкционировано в ноябре 1957 года, позволяли ему бороться со всеми имевшимися в то время в мире аэродинамическими целями: дальность поражения составляла 34 км в варианте «Десна» и была доведена до 43 км в варианте «Волхов». Диапазон высот поражения целей был равен 3-22 км в исходном варианте «Двина», а затем расширен до 0,5-30 км в варианте «Десна» и 0,4-30 км в варианте «Волхов». Максимальная скорость поражаемых целей – до 2300 км/ч («Волхов»). Существовали и СБЧ (специальные боевые части) с ядерными зарядами для борьбы с групповыми целями.

Обломки сбитого над кубой американского самолета разведчика U-2. Источник: https://topwar.ru

С-75 в экспортном варианте «Волга» активно поставлялся за рубеж и стоял или стоит до сих пор на вооружении свыше 40 стран. Также комплекс производился в КНР под индексами Хунци-1 и Хунци-2 (HQ).

Боевой счет

Комплекс участвовал во множестве войн и конфликтов по всему миру. Применялся для защиты неба Китая и уже в 1959 году открыл свой боевой счет, сбив самолет разведчик RB-57D тайваньских ВВС.

Позже комплекс уничтожил над территорией СССР американский разведывательный аэростат. Затем были сбиты считавшиеся до этого неуязвимыми два разведывательных самолета ВВС США U-2 – над Кубой и СССР, второй случай стал знаменит на весь мир, так как пилот Гэри Пауэрс попал в плен.

В небе Вьетнама во время американской агрессии комплекс уничтожил более двухсот целей. Это подтвержденные статистические данные, но на деле этот показатель может быть выше.

Обломки сбитого над Свердловском американского самолета разведчика U-2. Источник: https://topwar.ru

В арабо-израильских конфликтах С-75 добился выдающихся результатов, уничтожив свыше 100 израильских самолетов в сумме.

Комплекс активно применялся в годы ирано-иракской войны, в очередной раз подтвердив свои высокие ТТХ. Иранские истребители американского производства F-4 Fantom не могли ничего противопоставить точному огню дивизионов ЗРК С-75 Ирака.

Даже в ходе операции «Буря в пустыне» иракский С-75 противостоял высокотехнологичной американской авиации и записал на свой счет два самолета противника.

В ходе войны в Боснии С-75 смог повредить два британских истребителя Sea Harrier, и это в условиях активного противодействия натовских систем РЭБ.

Последним успехом С-75 стало уничтожение американского разведывательно-ударного БЛА MQ-1 Predator в небе Йемена повстанцами-хуситами.

Большой задел

Нашим инженерам удалось создать действительно работоспособный и мощный ЗРК, который во многом не утратил актуальности до наших дней. При грамотном руководстве, опытных экипажах и новых системах наведения С-75 может представлять угрозу для самых современных аэродинамических целей.

ЗРК С-75 с РЛС на боевом дежурстве. Источник: https://topwar.ru

Но самое главное, при его разработке был получен огромный технологический задел, который использовался для создания следующих поколений отечественных ЗРК. Именно благодаря им и старичку С-75 мы спокойны за наше небо от Калининграда до Владивостока, от Двины до самой Волги.

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