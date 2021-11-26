ЗЕЕСТ ИРАИДА БОРИСОВНА
ЗЕЕСТ ИРАИДА БОРИСОВНА - российский археолог.
Окончила отделение изобразительного искусства этнологического факультета МГУ (1926 год). С 1931 года работала в Музее изобразительных искусств в Москве. В 1934-1937 годах в аспирантуре при ИФЛИ. С 1943 года в докторантуре, в 1946-1968 годах - в штате Института истории материальной культуры (смотрите Археологии институт).
Участник раскопок античных памятников Северного Причерноморья и Аполлонии Иллирийской. В 1947-1971 годах начальник экспедиций в Киммерике, Феодосии, Гермонассе. Разработчик стратиграфии Гермонассы. Основатель советской и возникших на её основе школ изучения амфор. Создала основы типологии античных амфор Северного Причерноморья, выявила центры их производства, хронологию, что позволило более точно датировать многие памятники, понять особенности торговых и др. связей античных центров Средиземноморья с городами Северного Причерноморья и племенами Восточной Европы.