ЗЕЕСТ ИРАИДА БОРИСОВНА

ЗЕЕСТ ИРАИДА БОРИСОВНА - российский ар­хео­лог.

Окон­чи­ла от­де­ле­ние из­об­ра­зительного ис­кус­ст­ва эт­но­ло­гического факультета МГУ (1926 год). С 1931 года ра­бо­та­ла в Му­зее изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств в Мо­ск­ве. В 1934-1937 годах в ас­пи­ран­ту­ре при ИФЛИ. С 1943 года в док­то­ран­ту­ре, в 1946-1968 годах - в шта­те Институ­та ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (смотрите Ар­хео­ло­гии ин­сти­тут).

Уча­ст­ник рас­копок ан­тич­ных па­мят­ни­ков Северного При­чер­но­мо­рья и Апол­ло­нии Ил­ли­рий­ской. В 1947-1971 годах начальник экс­пе­ди­ций в Ким­ме­ри­ке, Фео­до­сии, Гер­мо­нас­се. Раз­ра­бот­чик стра­ти­гра­фии Гер­мо­нас­сы. Ос­но­ва­тель советской и воз­ник­ших на её ос­но­ве школ изу­че­ния ам­фор. Со­зда­ла ос­но­вы ти­по­ло­гии ан­тич­ных ам­фор Северного При­чер­но­мо­рья, вы­яви­ла цен­тры их про­из­вод­ст­ва, хро­но­ло­гию, что по­зво­ли­ло бо­лее точ­но да­ти­ро­вать многие па­мят­ни­ки, по­нять осо­бен­но­сти тор­го­вых и др. свя­зей ан­тич­ных цен­тров Сре­ди­зем­но­мо­рья с го­ро­да­ми Северного При­чер­но­мо­рья и пле­ме­на­ми Восточной Ев­ро­пы.