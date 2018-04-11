Зачем космонавтам оружие? Человечество летает в космос с 12 апреля 1961 года. И все это время космонавты берут с собой оружие. Возникает вопрос: на кого можно охотиться в космосе и какие опасности подстерегают космонавтов на околоземной орбите? Практика показала, что внешней опасности в космосе пока нет, а вот наша родная планета зачастую преподносит сюрпризы. Оказывается, пистолет – это часть спасательного комплекта, и находится он в посадочной капсуле. Оружие необходимо в случае приземления в некоторых районах, например в тайге, и поможет спастись от нападения диких зверей. Космонавты А. Леонов и П. Беляев после приземления в непроходимой тайге. Кадр из документального фильма «Человек вышел в... На чтение: 1 минута

Человечество летает в космос с 12 апреля 1961 года. И все это время космонавты берут с собой оружие. Возникает вопрос: на кого можно охотиться в космосе и какие опасности подстерегают космонавтов на околоземной орбите?

Практика показала, что внешней опасности в космосе пока нет, а вот наша родная планета зачастую преподносит сюрпризы. Оказывается, пистолет – это часть спасательного комплекта, и находится он в посадочной капсуле. Оружие необходимо в случае приземления в некоторых районах, например в тайге, и поможет спастись от нападения диких зверей.

Космонавты А. Леонов и П. Беляев после приземления в непроходимой тайге . Кадр из документального фильма «Человек вышел в космос»

У Юрия Гагарина с собой был пистолет Макарова. А спустя четыре года зафиксировали прецедент, когда оружие пригодилось. В 1965 году Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились в посадочном модуле корабля «Восход-2» в тайге Северного Урала, в 1000 километров от предполагаемого места посадки. Плохие погодные условия привели к тому, что спасатели добирались до космонавтов несколько дней. На костер, разведенный космонавтами, несколько раз выходили медведи, но выстрелы из пистолета Макарова их удивляли больше, и от этих звуков косолапые убегали прочь.

После этого случая Леонов предположил, что необходимо новое, специальное оружие. И для космонавтов разработали трехствольный пистолет ТП-82. Верхние гладкие стволы предназначались для стрельбы дробью из патронов 32-го калибра. Нижний нарезной ствол служил для стрельбы патронами калибра 5,45 мм и специальным сигнальным патроном.

Пистолет ТП-82

Долгое время, до 2007 года, это оружие находилось на борту и во время полетов международных экипажей. В процессе подготовки космонавтов всех национальностей, в том числе и американцев, учили пользоваться ТП-82. И до настоящего времени перед полетом в космос на наших кораблях все члены экипажа проходят курс выживания на Черном море и в сибирской тайге, который включает в себя стрельбы.

Кстати, историк космоса Джеймс Оберг пишет, что сегодня российские космонавты оставляют свое оружие на земле. Общим голосованием они принимают решение, брать или не брать пистолет. И чаще всего улетают без него.