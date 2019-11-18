СВД – снайперская «плётка», сменившая «мосинку» Винтовка Драгунова – это, пожалуй, самый известный в мире образец снайперского оружия За более чем полвека со времени принятия на вооружение СВД приняла участие практически во всех военных конфликтах мира. Четыре десятка стран взяли драгуновскую винтовку на вооружение, за ней охотятся коллекционеры гражданского рынка оружия в мире, в США о ней спорят, приводя разные доводы, как специалисты, так и «диванные» аналитики. А уж во скольких фильмах и играх появилась изящная и тонкая СВД с характерным своим прикладом и деревянным ложем – и перечислить сложно. Любимая и ненавидимая снайперская (или «точного боя») винтовка – таковы ее характеристики, и сегодня наш рассказ... На чтение: 2 минуты

Винтовка Драгунова – это, пожалуй, самый известный в мире образец снайперского оружия

За более чем полвека со времени принятия на вооружение СВД приняла участие практически во всех военных конфликтах мира. Четыре десятка стран взяли драгуновскую винтовку на вооружение, за ней охотятся коллекционеры гражданского рынка оружия в мире, в США о ней спорят, приводя разные доводы, как специалисты, так и «диванные» аналитики. А уж во скольких фильмах и играх появилась изящная и тонкая СВД с характерным своим прикладом и деревянным ложем – и перечислить сложно. Любимая и ненавидимая снайперская (или «точного боя») винтовка – таковы ее характеристики, и сегодня наш рассказ о легендарной СВД.

Легенда на смену легенде

Описывая СВД, сразу нужно сказать, что будущая легенда пришла на смену другой легенде – уже давно существовавшей винтовке Мосина в её снайперском варианте. Бои отгремевшей Великой Отечественной войны показали, что практика использования снайперских вариантов самозарядных винтовок – нашей СВТ или немецкой Walther G-43 – вполне оправдала себя. В руках опытных бойцов такие винтовки становятся настоящим смертельным оружием. 309 убитых нацистов из СВТ Людмилы Павличенко отлично иллюстрируют этот тезис.

Схема СВД

Источник: pinterest.ru

Тем не менее «самозарядки» времен войны не отвечали предъявляемым к ним требованиям, прежде всего – по простоте и надежности. Новые оружейные системы под промежуточный патрон 7,62х39 были менее дальнобойными, да и единственный неавтоматический карабин под этот патрон – СКС – не годился на роль снайперского. Экстракция гильзы вверх и недостаточно мощный патрон, а также быстрое вытеснение из войск более скорострельными собратьями – все это исключало карабин из списка. Поэтому меткие стрелки мотострелковых рот продолжали вооружаться винтовками Мосина. Конечно, так продолжаться не могло, большая война, которая могла произойти, требовала новых решений в области создания точного оружия.

Такое решение нашел потомственный русский оружейник Евгений Федорович Драгунов. В годы войны и сразу после ее окончания он работал на оружейном производстве и к концу 50-х был уже опытным инженером-конструктором. За его плечами было несколько разработок, включая удачную спортивную винтовку С-49.

Солдат с СВД в Афганистане

Источник: pinterest.ru

Военные уже давно чувствовали необходимость в новой точной винтовке, и в 1957 году был дан старт конкурсу на такое оружие. Драгунову и его группе ижевских оружейников достались очень серьезные конкуренты – сам знаменитый Симонов со своими климовцами и Константинов из Коврова. Все представленные три винтовки вышли в финал, и в жестких испытаниях будущая СВД одержала верх.

Надежность и точность как две взаимоисключающие

СВД уникальна в первую очередь тем, что в ее конструкции, ТТХ, а также в задании были заложены чрезвычайно сложные требования. Фактически они были взаимоисключающими для такого класса оружия. Вот как вспоминал сам Евгений Фёдорович:

СВД с современным прицелом

Источник: pinterest.ru

Самое хорошее в этой истории – то, что Драгунову удалось совместить эти требования. Многие считают, что СВД ничем не выделяется с точки зрения конструктивных решений. Это действительно так – никаких оригинальных изобретений, всё просто и проверено. Похожесть на АК по конструкции – еще один миф. Достаточно разобрать СВД и посмотреть на затворную группу и поршень, чтобы понять несостоятельность мифа. В процессе эксплуатации выяснилось, что шаг нарезов в стволе лучше уменьшить, что и было сделано. Так, СВД со штатным прицелом ПСО-1 с дистанции 300 метров кладет пулю в круг 12 см. А это достаточно приемлемая точность для общевойсковой точной винтовки.

СВДК

Источник: pinterest.ru

Интересно, что СВД стала первой в мире(!) самозарядной общевойсковой точной винтовкой специальной конструкции. Этим обуславливаются все ее достоинства и недостатки. К числу недостатков относят, например, отсутствие сошек. Но... Во-первых, это легко лечится современным тюнингом, во-вторых – и задачи-то такой не стояло. Впрочем, все основные дискуссии вокруг СВД как раз и сводятся к незнанию комментаторами технических требований при конструировании винтовки.

СВД сейчас

Ещё одни «недостаток», как многие считают, – это патрон. Да, наш русский 7,62х54R считают морально устаревшим из-за закраины и в целом возраста. Тем не менее его всегда легко найти, а большая номенклатура типов патронов даёт множество вариантов для стрелка. И хоть СВД не предназначена для дальних дистанций, был зафиксирован выстрел из нее на дистанцию 1350 метров(!), поэтому разговоры о неэффективности винтовки и патрона можно отставить.

СВУ

Источник: pinterest.ru

Отзывы пользователей великолепные: наша СВД была первой в своём классе винтовкой для точного стрелка или, если пользоваться американской терминологией, выделенного стрелка (designated marksman). Причем сами американцы только недавно начали менять «старуху» М-14 и её версии на что-то поновее.

СВД имеет несколько модификаций:

СВУ – укороченная винтовка, сделанная по схеме булл-пап, выделяется очень оригинальным внешним видом.

СВДК – очень интересный проект по укрупнению калибра и уходу от стандартного боеприпаса к 9,3х64. Любопытно, что она пришла с гражданского рынка. Винтовка показывает неплохие результаты.

СВДС

Источник: pinterest.ru

СВДС – версия для ВДВ. Со складным прикладом и укороченным пламегасителем, с ней удобно проводить десантирование.

СВДМ – самая современная версия винтовки. Она оснащена штатными сошками и планками Пикатинни для использования всех современных «приблуд».

СВДМ

Источник: pinterest.ru

СВД стала известной благодаря своей высокой надежности и простоты в освоении. А если использовать хороший патрон и сменить штатный старый добрый прицел ПСО-1 на что-то более современное и мощное, ее эффективность в разы повышается. Обычно СВД в снайперской паре аккомпанирует более мощной винтовке, она в руках второго номера и готова прикрыть товарища.

На гражданском рынке СВД превратилась в «Тигр» – очень популярный карабин у гражданских стрелков. Как и о СВД, о нём ведутся массовые баталии в интернете, но продажи не падают.

СВД с тюнингом

Источник: pinterest.ru

СВД стала настоящей легендой в мире точных винтовок за очень короткое время. Лёгкая, точная, надёжная и простая в освоении винтовка имеет десятки клонов, производящихся в разных странах мира. Но наша – настоящая ижевская СВД – до сих пор и в ближайшем будущем будет оставаться главным игроком на поле точной стрельбы в локальных конфликтах.

Обложка: pinterest.ru

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