Самый длинный троллейбусный маршрут Если вы были в Крыму и не проехали в троллейбусе по линии Симферополь – Ялта, вам срочно нужно купить билеты и совершить одно из самых романтических путешествий по Крыму. Есть такой мультфильм «Паровозик из Ромашкова», все свои опоздания он мотивировал только одним: нельзя не увидеть рассвета, нельзя не увидеть, как цветут ландыши… Так вот, нельзя ощутить очарование Крыма, не воспользовавшись самым длинным троллейбусным маршрутом в мире. Конечно, из окна персональной машины все воспринимается по-другому, но… Крымский междугородний троллейбус – это уникальная транспортная система. Именно она связывает Симферополь с курортами Южного берега Крыма, и по протяженности ей нет равных. От железнодорожного... На чтение: 1 минута

Если вы были в Крыму и не проехали в троллейбусе по линии Симферополь – Ялта, вам срочно нужно купить билеты и совершить одно из самых романтических путешествий по Крыму. Есть такой мультфильм «Паровозик из Ромашкова», все свои опоздания он мотивировал только одним: нельзя не увидеть рассвета, нельзя не увидеть, как цветут ландыши… Так вот, нельзя ощутить очарование Крыма, не воспользовавшись самым длинным троллейбусным маршрутом в мире. Конечно, из окна персональной машины все воспринимается по-другому, но…

Крымский междугородний троллейбус – это уникальная транспортная система. Именно она связывает Симферополь с курортами Южного берега Крыма, и по протяженности ей нет равных. От железнодорожного вокзала Симферополя до Ялты – 85 километров. А сейчас разрабатывается проект, который может чуть ли не вдвое увеличить протяженность маршрута. Это троллейбусный маршрут от Севастополя до Ялты.

Строительство троллейбусной трассы началось в конце 1958 года, а уже менее чем через год от Симферополя до Алушты (52 км) ходили троллейбусы. Дороги как таковой не было, трасса была сложная – много оползней, крутые склоны. Вместе с троллейбусной трассой появилось и современное шоссе в Ялту. Эффективность маршрута превзошла все ожидаемые прогнозы. Если раньше автомобилем из Симферополя в Ялту добирались за четыре часа, то на троллейбусе вся дорога занимала два с половиной. И всё по живописным природным ландшафтам.

Для такой трассы понадобились и подходящие троллейбусы, способные справляться с крутыми спусками и подъемами. Наши машины с такими задачами справиться не смогли, и на маршрут вышли троллейбусы чехословацкого концерна «Шкода». Специально отбирали водителей, все они были только первого и второго классов, а вот кондукторы по совместительству были еще и экскурсоводами. Популярность троллейбусов зашкаливала. Появилось даже такое новшество: билеты на троллейбус в Алушту и Ялту продавались вместе с железнодорожными билетами до Симферополя в железнодорожных кассах Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Харькова.

Грузовой троллейбус, начало 1960-х гг.

Но… «Кончился» СССР, а с ним и благоприятные условия для развития самой длинной троллейбусной линии. В 2006 году предприятие, обслуживавшее маршрут, перешло в собственность Автономной Республики Крым. Но лучше не стало: не хватало троллейбусов, основной парк был изношен, недостаточным было и финансирование. На линии количество троллейбусов было минимальным.

Изменения в лучшую сторону начались уже в апреле 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией. Именно тогда было восстановлено движение междугородних троллейбусов из аэропорта в Алушту и Ялту. Парк стал наполняться новыми современными троллейбусами.

В настоящее время интервал движения несколько увеличен, чем, скажем, в 1980 году. Теперь на маршруте от Симферополя до Алушты интервал составляет 30 минут, а раньше от 2 до 5 минут. Но самое главное осталось: крымский горный троллейбус – самый дешевый и вместе с тем самый живописный способ добраться из столицы Крыма до курортов Южного берега.