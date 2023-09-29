Потёмкин, Фёдор Васильевич

Потёмкин, Фёдор Васильевич (11[23].02.1895, Ачкасово, Ярославская губ. — 20.07.1973, Москва) — советский историк, член-корреспондент Академии наук (АН) СССР, специалист по истории стран Зап. Европы в Новое время.

Родился в крестьянской семье. В 1916 окончил ускоренный курс в Павловском военном училище, до 1918 служил в тыловых частях. В 1920–1922 преподавал в школе. В 1922 окончил историко-­филологический факультет Петроградского университета, в том же году начал преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда (Военно-­политическом институте им. Н. Г. Толмачёва, Военно-­морской академии, Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской и Высшей школе парторганизаторов). В 1936 защитил докторскую диссертацию по теме «Лионские восстания 1831 и 1834 гг.», в 1938 получил звание профессора. В 1934–1940 преподавал в Московском институте литературы, философии и истории им. Н. Г. Чернышевского. С 1937 работал в Институте истории АН СССР, где в 1943–1956 заведовал Сектором новой истории, а в высших учебных заведениях — заведовал кафедрой Новой и новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1944–1946), кафедрой всеобщей истории Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1944–1958); в 1946–1954 — профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1953 П. был избран членом-­корреспондентом АН СССР, в 1953–1957 являлся заместителем академика-­секретаря Отделения исторических наук АН СССР. В 1955–1957 — член Международного комитета исторических наук, один из организаторов Национального комитета историков СССР, в 1955 принимал участие в X Международном конгрессе историков в Риме. Основными темами исследований П. были: социально-­экономическая и политическая история Франции XVIII–XIX вв., состояние экономики к началу Французской революции XVIII в. , промышленная революция, социальные конфликты в годы Июльской монархии и Революция 1848 . В годы Великой Отечественной вой­ны П. опубликовал ряд работ, посвященных критическому разбору трудов К. Клаузевица как одного из источников немецкой военной доктрины. Также в сферу научных интересов П. входили проблемы выявления закономерностей, характеризующих народно-­освободительные вой­ны.

Соч. : Лионские восстания 1831 и 1834 гг. М., 1937; Революции 1848–1849 / Под ред. Ф. В. Потемкина и А. И. Молока. В 2 т. М., 1952; Промышленная революция во Франции. В 2 т. М., 1971.

Лит. : Федор Васильевич Потемкин (1895–1973) (К 80‑летию со дня рождения); Библиография трудов Ф. В. Потемкина; Литература о Ф. В. Потемкине / Сост. Г. М. Алешина // История и историки: историографический ежегодник. 1974. М., 1976. С. 334–341. А. А. Митрофанов.