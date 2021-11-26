ПОМЕРАНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОМЕРАНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский реставратор, историк искусства, музейный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962).
Родился в семье священника (археолога по образованию) Н.С. Померанцева, бывшего в дружеских отношениях с И.Э. Грабарём. Окончил отделение технич. химии физико-математического факультета Московского университета (1917), одновременно был вольнослушателем историко-филологического факультета. Обучался также в Московской консерватории (1918-1923, не закончил). С 1918 года сотрудник Комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников под руководством Грабаря, участвовал в разработке научных методов реставрации древнерусской живописи в Центральных реставрационных мастерских (в 1931-1934 годы заведующий секцией учёта). Во время научных экспедиций на Север и в центральные регионы России открыл многие произведения древнерусского искусства (ныне - в ГРМ, ГТГ и других музеях). Инициатор создания ряда историко-культурных музеев в бывших монастырях, что спасло их от разрушений и разграблений (Донского и Новодевичьего в Москве, также в Звенигороде, Волоколамске и других). В 1920-1930 годы заведующий отделом «памятники Кремля» и хранитель Оружейной палаты, организатор реставрационных работ, экспозиций и многих выставок. Произвёл архитектурные обмеры и фотографирование кремлёвских монастырей, предназначенных на снос; благодаря Померанцеву были сохранены иконы, утварь, архивы этих монастырей.
В январе 1934 года арестован, обвинён в противодействии сносу «ненужных памятников старины» и сослан на 3 года в Вельск; затем жил в Зарайске (до 1941), Калуге, где исследовал памятники иконописи. По возвращении в Москву (1946) был главным инспектором Комиссии по охране памятников (1947-1953), научным сотрудником Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (с 1953). Реабилитирован в 1956 году. Организовал и возглавил 16 научных экспедиций по северному и центральному регионам страны (1958-1972). Произвёл первую в СССР паспортизацию памятников монументальной скульптуры. Руководил реставрационными работами в Московском Кремле (1968-1980), Дома-музея П.И. Чайковского в Клину; был инициатором создания музеев деревянного зодчества. Эксперт-консультант грамзаписи ростовских колокольных звонов (1963). Основные труды посвящены древнерусской иконописи и скульптуре, методам их реставрации и консервации. Государственная премия РСФСР (1974).
Сочинения:
Выставка русской деревянной скульптуры и декоративной резьбы. Каталог. М., 1964;
Практика охраны и реставрации памятников искусства. Сб. ст. М., 1970 (ред.);
Русская деревянная скульптура: Альбом. М., 1994 (совм. с С.И. Масленицыным).