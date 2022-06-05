Плавающий танк ПТ-76. Наследник Т-40 и предшественник БМП-1 Семидесятилетний ветеран и сегодня продолжает нести службу на нескольких континентах На чтение: 3 минуты

Семидесятилетний ветеран и сегодня продолжает нести службу на нескольких континентах

Еще недавно этот небольшой, но узнаваемый с первого взгляда танк служил «визитной карточкой» не только советской морской пехоты, но и всей Советской Армии. Больше того: поставлявшийся в несколько десятков стран, он стал символом советской послевоенной танковой школы – почти таким же, как танк Т-55. И если ПТ-76 не называют «танковым «Калашниковым», то лишь потому, что по количеству произведенных машин он уступает «пятьдесят пятому». Между тем по простоте, распространенности и популярности он вполне мог бы претендовать на это звание.

По воде аки посуху

Довоенный опыт советских плавающих танков был скорее отрицательным, чем положительным. Не имевшие ни сильного вооружения, ни сильного бронирования, неспособные взять на борт даже нескольких человек десанта при преодолении водной преграды, они годились исключительно для разведки. А весь опыт Великой Отечественной войны доказывал, что форсирование рек – одна из наиболее частых боевых операций, при которой наличие у десантников тяжелого оружия является одним из главных факторов успеха.

С началом «холодной войны» появилось еще одно соображение, потребовавшее появления в Советской армии современных танков-амфибий и другой бронетехники с возможностью самостоятельного преодоления водных преград. Готовясь к вполне вероятной в тот момент новой войне с бывшими союзниками, советское руководство понимало, насколько тяжело придется в Европе с ее многочисленными реками и речушками. И потому в 1947 году военные выдали заводу «Красное Сормово» в Горьком задание по разработке легкого плавающего танка и такого же бронетранспортера.

Получившийся в итоге плавающий танк с индексом Р-39 с треском провалил испытания, которые проводились в 1948-49 годах. Плавучесть у него оказалась очень слабая, гребной винт не позволял развить заданную скорость на воде, а управление движением с помощью «корабельного» руля запаздывало. Так что все ограничилось единственным опытным экземпляром, после чего задание с горьковчан сняли. Новым исполнителем постановления о плавающем танке, принятом 15 августа 1949 года, стал ВНИИ транспортного машиностроения, он же ВНИИ-100, созданный на базе КБ с тем же номером в Челябинске – того самого, которое участвовало в создании тяжелого танка ИС-3.

Над новым плавающим танком работали сразу две конструкторских бригады ВНИИ-100 – в Ленинграде и в Челябинске. Общее руководство возложили на Жозефа Котина – конструктора, прославившегося своими тяжелыми танками КВ и ИС. Но и в качестве создателя легких он оказался на высоте. Когда меньше чем через год новый плавающий танк вышел на испытания, выяснилось, что его конструкторам удалось построить машину, по своим тактико-техническим характеристикам превзошедшую требования правительственного задания.

Мореходный танк

Новый танк, получивший рабочий индекс «объект 740», отличался множеством необычных технических решений, которые и обеспечили ему успех на испытаниях. Главным из них стал необычный водный движитель. Машина с экипажем из трех человек – командир, заряжающий и механик-водитель – передвигалась по воде не за счет перемотки гусениц и не с помощью традиционных винтов: ее толкали вперед два водомета. Хотя отстоять такое техническое решение создателям будущего ПТ-76 было непросто, на деле они доказали его справедливость. Водометы обеспечивали танку достаточно высокую скорость на плаву, а кроме того, позволяли без проблем двигаться даже по водным преградам, заросшим травой и другой растительностью, в которых винты и гусеницы наглухо вязли. Даже большое количество гальки, пропущенное через водометы на испытаниях, не смогло вывести их из строя. К тому же они приходили на помощь машине на сильно заболоченных участках, преодолевать которые она могла за счет своего отлично распределенного небольшого веса.

Постановление о принятии ПТ-76 (то есть «плавающий танк с орудием калибра 76 мм») на вооружение увидело свет 6 августа 1951 года – через два года после начала работ по созданию новой машины. В том же году Сталинградский тракторный завод выпустил первые десять плавающих танков, которые поступили на войсковые испытания. Всего же за всю историю ПТ-76 их собрали 3039 единиц: неплохой показатель для танка послевоенной постройки, предназначенного к выполнению очень специфических задач. При этом уже в 1959 году появилась модификация ПТ-76Б, отличавшаяся не только двухплоскостным стабилизатором пушки, но и новой системой противоатомной защиты. Постепенно до этой модели были модернизированы многие машины более ранних выпусков, что повысило их боевые возможности.

В Советском Союзе ПТ-76 поначалу рассматривались как танки передовой линии в амфибийных подразделениях гвардейских танковых полков в танковых и механизированных дивизиях. Их главной задачей была переправка десанта через водные преграды и дальнейшая поддержка его огнем. Но уже к середине 1950-х они сменили специализацию: стали, как и их довоенные предшественники, разведчиками и оставались в этой роли до начала 1980-х годов. Существенная часть ПТ-76 оказалась в распоряжении морской пехоты. Она еще во время испытаний в 1951 году оценила их высокие мореходные качества: ПТ-76 даже удалось переплыть Керченский пролив!

Нестареющий боец

Плавающие танки ПТ-76 в составе советской, а затем российской армии участвовали практически во всех боевых операциях послевоенного времени. В 1956 году их задействовали по время подавления антикоммунистического мятежа в Венгрии, в 1968-м – во время операции «Дунай» по вводу войск Варшавского договора в Чехословакию. Небольшое их число попало в Афганистан, а в Чечне их применяли подразделения Внутренних войск МВД России, в распоряжении которых они оставались до недавнего времени.

Примечательно, что последние полвека ПТ-76 служили и воевали бок о бок с боевыми машинами пехоты, которые, по сути, стали их прямым конкурентом и в конце концов вытеснили из армии. Появившаяся в 1966 году БМП имела такую же способность к преодолению водных преград и была вооружена орудием почти такого же калибра – 73 мм, но могла еще и принимать отделение бойцов не на броню, а под ее защиту. Поэтому появление боевых машин пехоты в одночасье сделало бессмысленным наличие в танковых и механизированных соединениях танков ПТ-76. И с конца 1960-х их начали активно поставлять на экспорт: почти две трети построенных плавающих танков – 2000 штук – Советский Союз отправил в самые разные страны мира.

Легкий плавающий танк оказался востребован и в Юго-Восточной Азии, и в Африке, и на Ближнем Востоке – везде, кроме Австралии и Северной Америки. Это и определило богатую боевую биографию ПТ-76. Самым массовым его применение было во время войны во Вьетнаме, где советскими машинами были вооружены танковые войска северовьетнамской армии. Правда, далеко не всегда она применяла «семьдесят шестые» по прямому назначению. Нередко их использовали в качестве основных против американских «Паттонов» и других средних танков, что приводило к неоправданным потерям. Кроме того, плавающий танк стал участником индо-пакистанских и арабо-израильских войн, множества конфликтов между африканскими государствами и войн на территории бывшей Югославии. И если в России ПТ-76 уже несколько лет как окончательно снят с вооружения, то во многих азиатских и африканских странах он все еще остается в строю.