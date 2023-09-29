Ольдеро́гге, Дмитрий Алексеевич

Ольдеро́гге, Дмитрий Алексеевич (23.04[06.05].1903, Вильна — 30.04.1987, Ленинград) — советский африканист, этнограф, историк и лингвист, один из основателей африканистики в СССР.

Родился в семье потомственного дворянина, его предки переселились из Гольштинии в начале XVIII в. Учился в Первом кадетском корпусе, в 1925 закончил этнолого-­лингвистическое отделение Ленинградского университета (ЛГУ). После университета пришел на работу в Музей антропологии и этнографии (МАЭ, Кунсткамера), где проработал всю жизнь, начиная с должности научного сотрудника и до заведующего отделом (с 1936 по 1940 исполнял обязанности директора МАЭ). В 1927–1928 полгода стажировался в Германии, где окончательно сложился как африканист (его первоначальная специальность — египтология). Под его руководством на Восточном факультете ЛГУ 1930‑е начинается преподавание африканских языков и курсов по этнографии Африки. Сотрудничал с Коммунистическим университетом трудящихся Востока и лично с И. И. Потехиным . В 1935 присуждена степень кандидата этнографических наук без защиты. С 1946 — заведующий кафедрой египтологии и африканистики (с 1950 африканистики). С 1945 — доктор исторических наук. 10 июня 1960 — член-корреспондент АН СССР по Отделению языка и литературы. Был членом многих зарубежных академий и научных обществ.

О. создал научную школу, к которой принадлежат многие видные отечественные африканисты. Во многом определил развитие отечественной африканистики, впервые рассмотрел колониальное общество как особый этап этнического развития Тропической Африки, создал свой вариант этнолингвистической классификации народов Африки, ввел в научный оборот понятие «эпигамия», отстаивал представление о равноправности матрилинейной и патрилинейной форм родовой организации, показал несостоятельность концепции патронимии как универсальной формы социальной организации. Выполнил целую серию исследований по реконструкции этногенеза и ранней этнической истории Центрального Судана, внес существенный вклад в изучение феномена родства и специфики семейно-­брачных отношений в архаических обществах.

Соч. : Язык хауса: Краткий очерк грамматики, хрестоматия и словарь. Л., 1954; Народы Африки. М., 1954 (в соавт.); Западный Судан в XV–XIX вв.: Очерки по истории и истории культуры. М. – Л., 1960; Искусство народов Западной Африки в музеях СССР. Л. – М., 1958; Эпигамия. М., 1983 и др.

Лит. : Ethnologica Africana. Памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. М., 2002; Д. А. Ольдерогге в письмах и воспоминаниях. СПб., 2003; Становление отечественной африканистики, 1920‑е — начало 1960‑х. М., 2003. А. С. Балезин.