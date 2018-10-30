Краткий курс истории. Царь-бомба 30 октября 1961 года произошло испытание в СССР самой мощной атомной бомбы – «Царь-бомбы». Начало холодной войны Окончание Второй мировой войны дало старт новой войне – холодной, все больше нарастали противоречия между Советским Союзом и его бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции. Основной вклад в разгром фашистской Германии внес Советский Союз, а вот лидерство в мире захотели завоевать американцы. Стартом для гонки вооружений послужила атомная бомбардировка США двух японских городов – Хиросимы и Нагасаки. Особой необходимости бомбить их уже не было – война Японией была практически проиграна. Но американцам надо было показать всему миру свою ядерную мощь и кто теперь самый... На чтение: 2 минуты

30 октября 1961 года произошло испытание в СССР самой мощной атомной бомбы – «Царь-бомбы».

Начало холодной войны

Окончание Второй мировой войны дало старт новой войне – холодной , все больше нарастали противоречия между Советским Союзом и его бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции. Основной вклад в разгром фашистской Германии внес Советский Союз, а вот лидерство в мире захотели завоевать американцы.

Стартом для гонки вооружений послужила атомная бомбардировка США двух японских городов – Хиросимы и Нагасаки . Особой необходимости бомбить их уже не было – война Японией была практически проиграна. Но американцам надо было показать всему миру свою ядерную мощь и кто теперь самый главный в мире.

Вид на облако атомного взрыва в Нагасаки с расстояния в 15 км

Фактор наличия ядерного оружия у Соединенных Штатов стал во многом определяющим, ведь Советский Союз создал атомную бомбу только в 1949 году. Американцы считали, что русским с проблемой создания термоядерного оружия не справиться, так как, по их мнению, у нас отсутствовали достаточные материально-технические мощности. К середине 1949 года они имели уже 300 атомных зарядов, достаточных, по их подсчетам, чтобы уничтожить 100 основных советских городов и промышленных центров. К 1953 году американцы предполагали иметь уже 1000 таких зарядов. Успешное испытание Советским Союзом в 1949 году под Семипалатинском первой атомной бомбы поставило Соединенные Штаты перед выбором: идти на переговоры с советской стороной или продолжить создание водородной бомбы.

Гонка атомного вооружения

США решили пойти путем дальнейшего наращивания ядерной мощи. В 1952 году на атолле в Тихом океане они провели взрыв ядерного устройства мощностью в тысячи раз больше, чем у той бомбы, которую они сбросили на Хиросиму. СССР ответил в августе 1953 года испытанием первой водородной бомбы. Ее автором стал А. Д. Сахаров. После этих испытаний он и группа ученых стали совместно проектировать бомбу еще более мощную, которую испытали в ноябре 1955 года. Чуть позже группе Сахарова поручили создать водородную бомбу в 100 мегатонн. Планировалось, что такая мощь сведет на нет все преимущество американцев. И она была создана – правда, из опасений возникновения экологической катастрофы мощность снизили до 50 мегатонн. Было разработано «изделие 602» (АН-602), в дальнейшем получившее название «Царь-бомба». Еще одно неформальное название – «Кузькина мать» – бомба получила после выступления Н. С. Хрущёва перед вице-президентом США Р. Никсоном на выставке в Сокольниках . Хрущёв сказал: «Мы вам покажем кузькину мать!» Многие посчитали, что он имел в виду новую бомбу.

Н.С. Хрущев и Р. Никсон на выставке в Сокольниках

30 октября 1961 года с самолета ТУ-95 над Новой Землей была сброшена водородная бомба, вошедшая в историю. Вспышка продолжалась 70 секунд, «ядерный гриб» достиг высоты 67 км, а диаметр «шляпки» – 95 км. Ударная волна трижды обогнула землю, а электромагнитное излучение на 40 минут прервало радиосвязь. В итоге были выполнены все поставленные задачи, а в руках советского правительства появился козырь, с которым приходилось считаться всем оппонентам. Советский Союз показал, что может не только достичь равенства с США по мощности ядерного оружия, но и превзойти их.

Попытка остановиться

Политическим результатом испытания стало то, что ведущие державы мира сели за стол переговоров. Два года продолжались обсуждения, и 5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Документ подписали США, СССР и Великобритания. Этот договор и ряд других советско-американских соглашений стали первыми признаками потепления политического климата в мире. Наконец, в декабре 1987 года между СССР и США был заключен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который фактически ознаменовал окончание холодной войны, но джентльмены предпочитают более прохладные отношения… Совсем недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Америка собирается выйти из договора РСМД. Таким образом, Штаты, в обход существующих договоренностей, готовы спровоцировать новое противостояние. Это может вызвать новую гонку вооружений, ответственность за которую будут нести Вашингтон и его союзники. Но есть надежда, что на предстоящей встрече лидеры двух стран смогут прийти к конструктивному решению этой проблемы.

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Комментарий научного директора РВИО о намерении Соединенных Штатов Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)