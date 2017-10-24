Краткий курс истории. Памяти ракетчиков 24 октября каждого года Россия вспоминает погибших во время испытаний ракетчиков. Дата приурочена к событиям на полигоне Байконур в 1960 и 1963 годах. Поскольку катастрофы произошли в один день с разницей в три года, 24 октября считается «черным» днем в космонавтике, в этот день пуски ракет не осуществляются. Торопись медленно Международная политическая обстановка осенью 1960 года запомнилась Карибским кризисом – пиковой точкой в холодной войне между СССР и США. Накануне этого события советское руководство приняло решение о разработке новой мощной баллистической ракеты Р-16. Но из-за стремительно накалявшейся международной обстановки советские власти решили прекратить предварительные испытания нового оружия, что привело к... На чтение: 1 минута

24 октября каждого года Россия вспоминает погибших во время испытаний ракетчиков. Дата приурочена к событиям на полигоне Байконур в 1960 и 1963 годах. Поскольку катастрофы произошли в один день с разницей в три года, 24 октября считается «черным» днем в космонавтике, в этот день пуски ракет не осуществляются.

Торопись медленно

Международная политическая обстановка осенью 1960 года запомнилась Карибским кризисом – пиковой точкой в холодной войне между СССР и США. Накануне этого события советское руководство приняло решение о разработке новой мощной баллистической ракеты Р-16. Но из-за стремительно накалявшейся международной обстановки советские власти решили прекратить предварительные испытания нового оружия, что привело к катастрофе.

Установка ракеты Р-16 на пусковой стол (рис. А. Чечина)

Героические испытатели

24 октября 1960 года во время проведения испытаний ракетного комплекса с нарушением техники безопасности произошел несанкционированный (ввиду технических неполадок) запуск двигателя ракеты. В лавинообразно распространявшихся по земле огненных потоках сгорели заживо почти все, кто находился на стартовой позиции. Среди них: Главный маршал артиллерии, председатель Государственной комиссии Митрофан Неделин (непосредственно занимался разработками и созданием ракетно-ядерного вооружения с 1948 года) и 74 военнослужащих полигона. А 24 октября 1963 года на Байконуре, из-за возгорания в шахте ракеты, погибли еще семь человек.

Они выполняли долг

Общественность об этих и подобных случаях на других полигонах долго ничего не знала. Неделина тогда похоронили у Кремлевской стены на Красной площади. И только в 1999 году Военный совет Ракетных войск стратегического назначения и президент РФ удовлетворили ходатайство о посмертном награждении 99 выполнявших долг перед родиной участников испытаний орденами Мужества. В городе Байконуре, на бывшем месте стартовой площадки ракеты Р-16, установлен памятник, а улицы многих городов бывшего СССР носят имена погибших ракетчиков.