КИСЕЛЁВ Сергей Владимирович

Археолог.

Окончил факультет общественных наук МГУ (1926). Кандидатская диссертация: «Минусинский неометалл» (1930). Докторская: «Древняя история Южной Сибири» (1946). Сотрудник Института археологии и искусствознания РАНИОН (1930-32), с 1932 Московского отделения ГАИМК (ИИМК). Заместитель директора (1945-51), заведующий сектором неолита и бронзы (1951-62) ИИМК (с 1959 Институт археологии). Профессор МГУ (с 1939). Главный редактор «Вестника древней истории» (1950-62). Лауреат Ломоносовской премии (1947) и Сталинской премии (1950). Член-корр. АН СССР (1953).

В центре внимания Киселева находилась археология Сибири и Дальнего Востока. В фундаментальной монографии «Древняя история Южной Сибири» (М.-Л., 1949; 2-е изд. 1951) впервые в историографии показал основные тенденции развития Южной Сибири в бронзовом веке, доказывал сходство местных процессов с другими регионами СССР. В последние годы жизни проводил археологические исследования в Монголии , где руководил раскопками столицы уйгурского ханства IX в. в Хара-Балгае и уйгурского города XI в. Хадасан, а также столицы монгольской империи города Каракорума . Поставил под сомнение чисто кочевой характер монгольского феодализма.

Сочинения:

Разложение рода и феодализм на Енисее. Л., 1933;

Древнемонгольские города. М., 1965 (член авторского коллектива, редактор).