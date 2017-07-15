Как советские собаки заселили Белый дом США 19 августа 1961 года началась новая эра покорения космоса советскими собаками. Первая собака, Лайка, полетев в космос, погибла, а вот две удивительные собачки Белка и Стрелка вошли в историю. Они вернулись из космоса живыми и стали любимыми дворняжками Советского Союза. Обе лающие космонавтки дожили до глубокой старости. Стрелка же ещё оставила после себя многочисленное потомство. Одного из её щенков по кличке Пушок хитрый Никита Хрущёв подарил семье президента США Джона Кеннеди, и пёс стал любимцем первой леди Жаклин, проживая в Белом доме. Сам Кеннеди потомкам Пушка дал интересное прозвище «пупники» (скрестив слово pup (щенок) со словом sputnik, вошедшим в английский... На чтение: 1 минута

19 августа 1961 года началась новая эра покорения космоса советскими собаками. Первая собака, Лайка, полетев в космос, погибла, а вот две удивительные собачки Белка и Стрелка вошли в историю. Они вернулись из космоса живыми и стали любимыми дворняжками Советского Союза. Обе лающие космонавтки дожили до глубокой старости. Стрелка же ещё оставила после себя многочисленное потомство. Одного из её щенков по кличке Пушок хитрый Никита Хрущёв подарил семье президента США Джона Кеннеди, и пёс стал любимцем первой леди Жаклин, проживая в Белом доме. Сам Кеннеди потомкам Пушка дал интересное прозвище «пупники» (скрестив слово pup (щенок) со словом sputnik, вошедшим в английский язык без перевода).

Ходили слухи, что Пушок был тщательно подготовлен в советской разведшколе, что позволило не только получать ценную информацию, но и влиять на политику Джона Кеннеди. Всё это мы наблюдаем и сегодня. Видно, кто-то из нашего «щенячьего патруля» всё ещё лает в Белом доме. Наверняка кто-то из потомков Стрелки помешал Хиллари Клинтон стать президентом в 2016 году, даёт ценные указания страшным российским хакерам и ослабляет боевой потенциал нового президента Дональда Трампа .

Конечно, всё это домыслы, но именно таких абсурдных историй о России в нынешней американской печати пруд пруди. Даже во времена Хрущёва и Кеннеди, в острой фазе затянувшейся холодной войны, было проще. Ведь лидеры великих держав даже на уровне «собачьей дипломатии» всё-таки находили возможности для улучшения международного климата, для потепления наших отношений. Где бы нам найти новых Белок и Стрелок , чтобы перспективы контактов Москвы и Вашингтона были более обнадёживающими?