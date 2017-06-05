Иначе нас сомнут. К годовщине космодрома Байконур 2 июня 1955 года отмечается в нашей космонавтике как день рождения космодрома Байконур. Первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный снял большую часть спекуляций на тему «все деньги украли, ничего не построили, лучше бы отдали пенсионерам». Последовавший комментарий вице-премьера, назвавшего точную стоимость первой очереди строительства (84 млрд рублей), должен был снять оставшуюся часть: 84 миллиарда – это примерно 12-летняя стоимость аренды Байконура. Сегодня, когда мы справляем 61-ю годовщину главного советского космодрома, стоит поговорить о том, во имя чего мы это всё делали, делаем и делать будем. Первый космодром К настоящему моменту на Земле существует более двух десятков стационарных действующих... На чтение: 2 минуты

2 июня 1955 года отмечается в нашей космонавтике как день рождения космодрома Байконур.

Первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный снял большую часть спекуляций на тему «все деньги украли, ничего не построили, лучше бы отдали пенсионерам». Последовавший комментарий вице-премьера, назвавшего точную стоимость первой очереди строительства (84 млрд рублей), должен был снять оставшуюся часть: 84 миллиарда – это примерно 12-летняя стоимость аренды Байконура.

Сегодня, когда мы справляем 61-ю годовщину главного советского космодрома, стоит поговорить о том, во имя чего мы это всё делали, делаем и делать будем.

Первый космодром

К настоящему моменту на Земле существует более двух десятков стационарных действующих космодромов. Некоторые из них имеют более ранние даты основания, нежели Байконур. Почему же Байконур первый? Дело в том, что его предшественники основывались как испытательные полигоны и лишь потом доросли до космодромов. Байконур же – изначально планировался, строился, использовался именно как космодром.

В начале 1955 года в казахстанскую пустыню прибыли первые строители, 2 июня Генштаб СССР утвердил штатную структуру будущего космодрома, а уже 4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру (был запущен первый искусственный спутник Земли). Затем отсюда же в космос полетел Юрий Гагарин и его товарищи по Первому отряду космонавтов, отсюда на Луну отправился первый луноход, а на орбиту – первые космические станции.

Из разрухи на орбиту

Что такое, в принципе, 1955 год? Всего 10 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В Великобритании, к примеру, всего годом ранее отменили карточки на мясо (у нас отменили раньше, в конце 1947-го, и тем не менее). А ведь Великобритании не пришлось восстанавливать более 1700 городов, как пришлось это делать нам. И вот в таких условиях где-то в пустыне строится площадка для запуска ракет в космос. Строятся и сами ракеты: начало работ над ракетой Р-7, которая и вывела на орбиту первый спутник, вообще датируется 1950 годом.

Если бы в Советском Союзе была современная российская либеральная журналистика, мы бы наверняка узнали, что никакой космос нам не нужен – по крайней мере, до тех пор, пока не ликвидированы все последствия войны и жители СССР не разместились по отдельным квартирам. Уровень благосостояния населения повышать нужно, а не по орбитам шастать. И вообще, вся эта космическая программа имеет явный оттенок милитаризма и великорусской имперской гордыни, что недопустимо.

Строго говоря, если мыслить лишь на уровне потребительской логики, то в 1947-1952 годах уровень цен на товары народного потребления в среднем упал вдвое . То есть исхитрялось государство и космические амбиции иметь и жизнь обустраивать. Однако есть и другие ответы.

Логика позиции Иосифа Сталина , занятой им перед началом окончательного поворота СССР к форсированной индустриализации («...Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»), не изменилась и в послевоенные годы. Космодром – это только вершина айсберга, состоящего из нового, послевоенного поколения советских учёных, конструкторов, освоивших и превзошедших немецкие ракетные технологии, заводов, построенных или перепрофилированных под программу советского космоса. Всё это – и было Байконуром.

Сверхусилия, предпринятые тогда, продолжают служить нам сегодня и приносить пользу и «проценты по вкладам».

33% пусков всех ракет-носителей в мире приходится на Россию. Ещё часть запусков (Atlas V, Antares) были бы невозможны без российских двигателей. А европейские Arianespace и OneWeb собираются реализовать свою спутниковую программу (вывод более 600 спутников на орбиту) при помощи наших «Союзов». У всего этого есть вполне конкретная финансовая отдача. Согласно Федеральной космической программе, прибыль от российского космоса в 2016-2025 годах составит 1,8 трлн рублей.

Космос как вызов

То, что мы строим ракеты – хорошо. Но гораздо важнее, что мы строим ещё и космодромы. Срок аренды Байконура заканчивается в 2050 году, но даже в случае возможности его продлить всегда правильнее иметь главный космодром на собственной территории.

Первый запуск с космодрома “Восточный”.

Тот факт, что спустя 25 лет мы способны строить инженерно-технические объекты такой сложности – сам по себе есть доказательство того, что наш космос – не просто законсервированные советские технологии, которые мы постепенно проживаем. Во-первых, нынешний Восточный довольно сильно отличается от тогдашнего Байконура – их более полувека разделяют. Во-вторых, в космической отрасли случается, что даже относительно недавнюю технологию воспроизвести попросту некому: слишком велика сложность и распределение работ. Именно так произошло с программой «Space Shuttle», из-за чего в США теперь вынуждены изобретать велосипед во второй раз, отрабатывая возврат изначально одноразовой Falcone 9 – пока не особо успешно.

Точно так же, как Байконур был не только собственно космодромом, им не является и Восточный. За обоими проектами – тысячи людей, наука, производство, организационные решения, планирование на годы вперёд

***

Спустя шесть десятков лет перед нами стоит морально-экономическая дилемма того же рода, что и перед СССР в 1950-х. Страна в целом выкарабкалась из послевоенной ямы (разрухи 1990-х), однако называть жизнь благополучной преждевременно.

Нужно ли тратить деньги на космос?

Нужно.

Так уж сложилось, что мы не можем прожить туризмом, экспортом легпрома или сельского хозяйства. Не можем продавать миру продукцию своего монетного двора в качестве мировой валюты или свою юрисдикцию в качестве тихой гавани для финансовых воротил. Ниши в мировом разделении труда занимаются надолго, и делиться ими никто не любит. Одна из удачных возможностей – вписаться в новый рынок. 61 год назад мы в него не просто вписались, мы его создали.

Министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков в 1856 году вошёл в историю фразой «Россия сосредотачивается». В XXI веке сосредотачиваться – это строить космодромы и ракеты, сохраняя свои позиции в космосе. Иначе нас сомнут.

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