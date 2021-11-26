ДАНДАРОН БИДИЯ ДАНДАРОВИЧ

ДАНДАРОН БИДИЯ ДАНДАРОВИЧ - российский буддолог и тибетолог, религиозный деятель .

По­лу­чил тра­диционное буд­дий­ское об­ра­зо­ва­ние, обу­ча­ясь в да­ца­не, в т. ч. у сво­его от­ца - бу­рят­ско­го ре­лигиозного по­эта и фи­ло­со­фа ла­мы Аг­ва­на Сил­на­ма Ту­зол Дор­жи Шо­ба (Бад­мае­ва). Уче­ник из­вест­но­го йо­га-­со­зер­ца­те­ля Луб­сан Сан­да­на Цы­де­но­ва (около 1841-1922 годов), ос­но­ва­те­ля «ба­ла­гат­ско­го дви­же­ния» в Бу­ря­тии, ре­фор­ма­то­ра буд­диз­ма. В 1920 году Дандарон был объ­яв­лен его ду­хов­ным пре­ем­ни­ком. В 1934 году Дандарон по­сту­пил в Ле­нинградский инчтитут авиационного при­бо­ро­строе­ния, од­но­вре­мен­но обу­ча­ясь ти­бетскому язы­ку на восточном факультете ЛГУ и у из­вест­но­го буд­дий­ско­го ре­лигиозного дея­те­ля А. Дор­жие­ва. В 1937 году аре­сто­ван по лож­но­му об­ви­не­нию и при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му 25 го­да­ми ла­ге­рей. В за­клю­че­нии про­дол­жил своё фи­лософское и ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. В 1943 году ос­во­бо­ж­дён по со­стоя­нию здо­ро­вья, в 1948 году пов­тор­но аре­сто­ван, реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году. Был в чис­ле ав­то­ров пись­ма на имя И.В. Ста­ли­на о со­дей­ст­вии вос­ста­нов­ле­нию буд­дий­ских да­ца­нов в Бу­ря­тии. В 1957-1972 годах со­труд­ник Бу­рятского института об­щественных на­ук (БИОН). В 1972 году Дандарон был вновь аре­сто­ван за «ан­ти­со­вет­скую» ре­лигиозую дея­тель­ность. Скон­чал­ся в за­клю­че­нии.

Пер­вый сис­те­ма­тический труд по фи­ло­со­фии - «Не­обуд­дизм» - Дандарон на­пи­сал в ла­ге­ре. В сво­ей основной ра­бо­те - «Мыс­ли буд­ди­ста» (1970), - оха­рак­те­ри­зо­ван­ной спе­циа­ли­ста­ми как «фи­ло­соф­ская эн­цик­ло­пе­дия для ев­ро­пей­цев», Дандарон из­ла­га­ет соб­ст­вен­ные фи­лософские взгля­ды, сфор­ми­ро­вав­шие­ся в зна­чительной сте­пе­ни под влия­ни­ем буд­дий­ской фи­лософской шко­лы видж­ня­на­ва­ди­нов-йо­га­ча­ров (смотри Йо­га­ча­ра). Со­глас­но Дандарону, осо­бен­ность его фи­лософской кон­цеп­ции за­клю­ча­лась в том, что она име­ет зна­че­ние толь­ко в ка­че­ст­ве под­хо­да к прак­ти­ке. В то же вре­мя по­сту­па­тель­ное со­вер­шен­ст­вую­щее­ся раз­ви­тие ми­ра, по Дандарону, сле­ду­ет рас­смат­ри­вать не­раз­рыв­но с про­цес­сом со­вер­шен­ст­во­ва­ния лич­но­сти и соз­на­ния прак­ти­кую­ще­го. В ла­ге­ре Дандарона бы­ла на­ча­та «Чёр­ная тет­радь» - по­след­ний фи­лософский труд, от­ра­жаю­щий буд­дий­ские пред­став­ле­ния о современном ми­ре. В этой ра­бо­те Дандарон, как и в «Мыс­лях буд­ди­ста», пы­та­ет­ся пе­ре­ос­мыс­лить ис­то­рию ев­ропейской куль­ту­ры, нау­ки и фи­ло­со­фии в кон­тек­сте буд­дий­ско­го ми­ро­воз­зре­ния.

Дандарон - ав­тор ря­да тру­дов в об­лас­ти ти­бетского и монгольского ис­точ­ни­ко­ве­де­ния и буд­до­ло­гии - «Опи­са­ние ти­бет­ских ру­ко­пи­сей и кси­ло­гра­фов Бу­ря­тии» (1960-1965 годы), «Ис­точ­ник муд­ре­цов: Па­ра­ми­та и мад­хь­я­ма­ка» (1968), а так­же пе­ре­во­да с ти­бетского языка книги «Ис­то­рия Ку­ку­но­ра. Со­чи­не­ние Сум­ба-хам­бо» (1972). Совместно с Б.В. Се­ми­чо­вым и Ю.М. Пар­фио­но­ви­чем под­го­то­вил и из­дал «Ти­бет­ско-рус­ский сло­варь» (1968). В конце 1950-х годов вме­сте с Ю.Н. Ре­ри­хом уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пер­спек­тив­но­го пла­на буд­до­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в СССР.

Сочинения :

Aginsky monastery // Encyclopedia of Buddhism. Ceylon, 1961;

99 пи­сем о буд­диз­ме и люб­ви, 1956-1959. СПб., 1995;

Буд­дизм: Сбор­ник ста­тей. СПб., 1996;

Мыс­ли буд­ди­ста. «Чер­ная тет­радь». СПб., 1997.