СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

СССР ПРИ БРЕЖНЕВЕ. ПРАВДА ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

ЧУРАКОВ О.

Отношения к эпохе Брежнева менялось многократно, хотя её отделяет от нас совсем немного времени. И вот парадокс: чем дальше уходит она от нас, тем с большей ностальгией люди вспоминают былое могущество державы, свою собственную безопасность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Большинство людей не утопало в роскоши, но жило достойно, в достатке, не бедствовало. Человеческие отношения были искреннее и чище. Но потом в одночасье всё рухнуло. Что же произошло с нами и нашей страной? Опираясь на современные изыскания историков, а также на свой жизненный опыт, автор книги ведёт с читателем заинтересованный разговор о том, в какой стране все мы жили, и о том, в чём следует искать причины такой геополитической катастрофы, как разрушение СССР. В книге отвергаются расхожие исторические мифы и воссоздаётся правдивая картина жизни страны в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Предназначена всем интересующимся.