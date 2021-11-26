ВОРОНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Образование

Геннадий Воронов родился 18 августа 1910 г. в с. Рамешки. Трудиться В. начал в 1929 г. Работал сначала электромонтером, затем – бригадиром и мастером, когда строились стекольный и суперфосфатный заводы в Череповце и Перми. Получил членство в коммунистической партии.

В 1936 г. окончил горный факультет Томского индустриального института им. С.М. Кирова (электромеханическое отделение). В 1937 г. получил диплом Новосибирского института марксизма-ленинизма.

Партийная работа

С 1937 г. В. перешел на работу по партийной линии районного уровня. Сначала трудился в Кировском райкоме партии (Томск), затем - в Прокопьевском горкоме ВКП(б).

Больше десяти лет своей жизни В. посвятил работе в Читинской области: работал секретарем, затем - вторым секретарем, позднее – первым секретарем обкома партии. Эту должность он оставил в 1955 г.

Параллельно с обкомом возглавлял городской комитет: с 1948 по 1950 г. - первый секретарь Читинского горкома.

С 1952 по 1976 г. являлся членом Центрального Комитета КПСС.

Государственная служба и партийная работа

С 1955 г. В. перешел на государственную службу. Более двух лет, с 1955 г. трудился зам. министра сельского хозяйства Советского Союза, с 1957 г. возглавлял Оренбургский обком партии.

Длительное время находился на партийных должностях в Центральном Комитете ком. партии. Почти двенадцать лет, В. являлся членом Президиума, затем - Политбюро Центрального Комитета ком. партии. Параллельно возглавлял Совет Министров РСФСР, затем руководил Комитетом народного контроля Советского Союза.

На протяжении длительного времени В. был депутатом Верховного Совета СССР, исполняя свои обязанности в его 3 – 8-й созывы.

В мае 1973 г. ушел на пенсию.

Умер В. 1 апреля 1994 г. в г. Москве и похоронен на Новокунцевском кладбище.