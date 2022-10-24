Первые Леди. Виктория Брежнева Как она повлияла на этот мир и как он повлиял на неё, давайте разберёмся в продолжение серии « Первые Леди». На чтение: 2 минуты

Эпоха правления «Дорогого» Леонида Ильича для многих граждан Советского Союза запомнилась, как «золотой век». Страна уверенно шла к построению социализма: возрос уровень жизни населения, доходы, социальное обеспечение, ощущался подъем в экономике, автомобилизация, рост квартирного строительства.

В этих условиях советская номенклатура сформировалась в настоящую элиту, бомонд. В высшие эшелонах партии, госорганов и культурной богемы входили люди, в силу возраста не помнящие куража революционных событий, ни энтузиазма коммунистического строительства тридцатых годов, ни тягот военных лет. Зато положение и благосостояние позволяло им иметь комфортные автомобили, по советским меркам роскошные квартиры, огромные дачи, прислугу, а также рычаги влияния, заставлявшие надзорные органы закрывать глаза на некоторые их проступки.

В таком мире советской элиты вращалась первая леди, жена Леонида Ильича Брежнева Виктория, урожденная Денисова. Как она повлияла на этот мир и как он повлиял на неё, давайте разберёмся.

История любви

Родилась Виктория Петровна 11 декабря 1907 в Белгороде в семье машиниста и домохозяйки. С молодости мечтала стать медиком, и после школы поступила в медицинский колледж города Курска. С Викторией Леонид встретился на танцах в общежитии в 1925 году. История полулегендарная: студент-сельскохозяйственник Лёня пригласил на танец одногруппницу Вики. Но та отказала, так как знала - молодой красавец не умеет танцевать. Тогда парень пригласил невзрачную девушку, стоявшую рядом, которой и была Виктория Денисова.

Молодые люди увлеклись друг другом, и, закончив учёбу через три года, поженились. Чета переехала в Свердловск, где оба получили работу. Но через год родилась дочь Галина, и Виктории пришлось сменить работу акушерки на домашние хлопоты. В 1933 году родился сын Юрий, а к 1937му Леонид совершенно отказался от работы «по трудовой», занявшись партийной карьерой. Стало понятно, что о работе по профессии молодой жене придётся забыть – ей было суждено до конца дней оставаться домохозяйкой, надежной опорой для стремительно продвигавшегося по карьерной лестнице мужа и преданной женою.

Во время войны Виктория с детьми жила в эвакуации в Казахстане. Помимо информации о ратных подвигах мужа-фронтовика, доходили слухи и о не меньших подвигах любовных. У видного политрука Леонида были полевые жены, с самой известной из который – Тамарой Лавреченко – роман продолжался и после войны, какое-то время угрожая браку партработника.

Вообще, романы и любовницы сопровождали Брежнева всю жизнь, это почти не скрывалась, но Виктория не устраивала скандалов, не ругалась по этому поводу с мужем и всегда смотрела на его похождения сквозь пальцы.

Почему она так себя вела? Может, понимала, что «не нагулявшемуся» до свадьбы заметному мужчине бессмысленно это запрещать, а, может, была уверена в себе и в чувствах дорогого Лёни?

Муж – голова, жена – шея.

Одно можем сказать точно: своим главным служением она видела свой брак и дом. По мере продвижения Брежнева по карьерной лестнице, семье полагается больше удобств – квартиры, водители, прислуга, спецраспределение. Виктория при этом могла бы вести богемную жизнь, заниматься общественную деятельность, как это делали многие «советские львицы». Но для неё на первом месте остаётся быт семьи, причём в такой последовательности приоритетов: сначала муж, затем дом, затем дети. Причём понятие «дом» включало в себя семейный уют, материальное обеспечение и работу с прислугой. Виктория была в хороших отношения со своими помощниками, наставляла их делать так, как больше любит дорогой Лёня, например учила поваров готовить привычные мужу блюда. Это контрастирует с не-поматерински прохладным отношением к детям и, позже, внукам. Они не получали достаточно внимания, воспитание было пущено на самотёк, а, повзрослев, нечасто вспоминали о родном доме, как месте концентрации семейного уюта.

Обычно день жены генсека проходил так: вставала она раньше Леонида, готовила кофе и распоряжалась по поводу завтрака, провожала мужа на работу и ехала за припасами: продуктами, предметами быта, вещами или тканями. Кстати, одежду для мужа она выбирала и ремонтировала сама.

Вернувшись, занималась домашними делами: уборкой, распоряжениями, готовкой. Фирменный рецепт Виктории: Крыжовниковое варенье по-брежневски. Из каждой ягодки крыжовника нужно изъять мякоть с семечками, заменив их на кусочек грецкого ореха и лимона – кропотливейший ручной труд.

Видимо, Виктория любила мужа, но своим, крепким хозяйственным способом. По-домашнему, в своём гнёздышке. Главной её чертою исследователи считают терпение и доброжелательность к мужу. На официальных мероприятиях её рядом с ним видели редко, за границу, на охоту или курорты с мужем она тоже почти не ездила, в гостях появлялась нечасто, у себя же принимало только жен партийцев Андрея Громыко и Константина Черненко - Лидию и Анну.

Жажда роскоши или крепкий тыл.

Это резко контрастировало с образом жизни жен советских небожителей, которые, дорвавшись до благ и возможностей, пользовались ими на полную. Вскоре про Викторию поползли злые слухи. В первую очередь, из-за дочери Галины, которая со своими подругами вела скандальный светский образ жизни, кичилась роскошью, меняла мужей, и, в конечном итоге, погрязла в контрабанде, махинациях и долгах. Дело закончилось криминалом, связанным с убийством и ограблением, но это случится уже в последний год жизни Леонида Ильича.

Про Викторию же распускали слухи, что, став первой леди, она также погрязла в накопительстве, ей даже приписывали отдельную квартиру, куда она якобы свозила накупленные впрок и полученные в спецраспределителях дефицитные вещи, пока муж гулял по любовницам. Бытовало мнение, что именно она привила любовь к собирательству, роскоши и сибаризм Леониду Ильичу. Кумовство также приписывали жене генсека, намекая на то, что их с Брежневым родственники хорошо устроились.

Однако время не подтвердило приписываемые Виктории черты и деяния. Вероятно, тогдашнее светское общество приписывало ей свои же пороки, которые цвели среди небожителей пышным цветом, и едва ли кто-то мог честно сказать, что не участвовал в махинациях, кумовстве, перекупке, превышении полномочий и использовании своего служебного положения. Простые же люди охотно верили в байки о сказочной жизни своих элит, дополняя их пышными подробностями – это скрашивало их уже более благополучный, но всё ещё непростой серый быт. Позднее все эти мифы были преумножены прессой и недоброжелателями в эпоху гласности.

Виктория Брежнева же, видимо, оставалась крепкой домохозяйственницей и добрым товарищем для своего милого друга Леонида Ильича, оставаясь его надежной опорой до самой смерти генсека в 1982 году. После которой она была лишена почти всех привилегий и положенных по должности мужа благ, и скромно дожила до 1995 года, практически не показываясь в обществе и не делая публичных заявлений.

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