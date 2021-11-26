ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС 1964 Г.

Пленум ЦК КПСС 14.10.1964 г., на котором была осуществлена отставка первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Н. Хрущева и сформировано новое руководство СССР и КПСС. Пленум привел к завершению периода “Оттепели”.

В начале 60-х гг. СССР сталкивался с нараставшими трудностями, и решения Н. Хрущева вызывали недовольство как в различных социальных слоях советского общества, так и в высших эшелонах власти. В этих условиях ближайшее окружение Хрущева решилось отстранить Хрущева от власти. Планы отстранения Хрущева обсуждались с весны 1964 г. в двух группах аппаратчиков. Первая – окружение секретаря ЦК Л. Брежнева. Вторая – более молодые “комсомольцы” – председатель Комитета партийно-государственного контроля А. Шелепин и председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) В. Семичастный (в прошлом оба возглавляли ВЛКСМ). Высказанную в частных разговорах идею снятия Хрущева поддержали первый заместитель председателя Совета министров А. Косыгин, член Президиума Н. Подгорный и другие члены Президиума ЦК. Противникам Хрущева удалось договориться с министром обороны маршалом Р. Малиновским и главным идеологом партии М. Сусловым.

Каждый из этих людей был чем-то обижен на Хрущева либо опасался непредсказуемости его политики. Некоторые консервативно настроенные деятели не могли простить Хрущеву разоблачения Сталина, который для них по-прежнему оставался великим вождём, и политику которого они считали правильной. Используя возможности Комитета партийно-государственного контроля, Шелепин оказал давление на колеблющихся членов ЦК.

Когда Хрущев и А. Микоян отправились в отпуск в Пицунду, Президиум ЦК собрался 12.10.1964 г. и решил провести пленум ЦК в связи с тем, что предложения Хрущева к запланированному раньше ноябрьскому пленуму ЦК “вызывают много вопросов”. Это был формальный повод вызвать Хрущева в Москву. Хрущев был изолирован в Пицунде.

13-14 октября 1964 г. Президиум ЦК провел заседание, на которое вызвали Хрущева. Коллеги Хрущева по президиуму обрушились на него с критикой. Сначала Брежнев критиковал Хрущева по второстепенным вопросам, но затем первого секретаря стали обвинять по всем пунктам его политики. Все эти претензии сводились к тому, что Хрущев нарушил коллегиальный характер руководства, принимает важнейшие, и не всегда удачные решения, не советуясь с товарищами. Наиболее подробный разбор политики Хрущева произвел Шелепин, который предъявлял претензии не только личного, но и политического характера, доказывая, что курс Хрущева направлен против интересов советского народа. Он утверждал, что Хрущев во многом унаследовал авторитаризм Сталина, вел авантюристичную политику, включая Карибский кризис и “чехарду” в сельском хозяйстве. Брежнев, который сам написал тезисы своего выступления (вероятно, не доверяя столь важное дело даже близким помощникам), говорил: “если бы Вы, Никита Сергеевич, не страдали бы такими пороками, как властолюбие, самообольщение своей личностью, верой в свою непогрешимость, если бы Вы обладали хотя бы небольшой скромностью, Вы бы тогда не допустили создания культа своей личности, а Вы, наоборот, все делали для того, чтобы укрепить этот культ”. В следующем десятилетии «культ личности» Брежнева превзойдёт то, что позволял себе Хрущев.

14.10.1964 г. заместитель председателя правительства Д. Полянский прямо поставил вопрос о снятии Хрущева со всех постов. Это решение было одобрено. Только Микоян высказался за сохранение Хрущева у власти, но с ограниченными полномочиями.

Хрущев защищался осторожно. Отстаивая правильность своих решений, он в то же время признавал правомерность части критики и выражал готовность ее учесть. Во избежание ещё больших неприятностей, Хрущев вынужден был подать заявление об отставке. Оно было удовлетворено на состоявшемся 14.10.1964 г. пленуме ЦК КПСС.

В отличие от 1957 г., когда Хрущев сумел противопоставить большинству Президиума большинство ЦК, на этот раз члены ЦК были “подготовлены” противниками Хрущева. Как и в 1957 г., с докладом выступил Суслов, который на этот раз обличал Хрущева. Без обсуждения было принято решение о снятии его с постов и избрании Брежнева первым секретарем ЦК КПСС, а Косыгина – председателем Совета Министров СССР. Хрущев был отправлен на пенсию.

Постановление пленума, ссылаясь на “ленинские принципы коллективного руководства”, утверждало, что Хрущев создал “ненормальную обстановку”, которая затрудняет выполнение своих обязанностей другими членами Президиума. Почти цитируя ленинский упрек Сталину , противники Хрущева констатировали, что он “сосредоточил в своих руках большую власть”. Хрущев был отправлен на пенсию. У власти утвердились консервативные круги номенклатуры.

Исторические источники:

Как снимали Хрущева: материалы пленума ЦК КПСС (октябрь 1964 г.) // Исторический архив. 1993. № 1;

Никита Хрущев. 1964. М., 2007;

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997;

Шелест П.Е. …Да не судимы будете. М., 1992.

Автор статьи: Шубин А.В.