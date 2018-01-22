Краткий курс истории. Пули для Брежнева 22 января 1969 года было совершено дерзкое покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Шокированный детдомовец Человеком, который совершил покушение на Брежнева, был Виктор Ильин – младший лейтенант Советской армии, геодезист. Ильин рано потерял родителей, был помещен в Дом малютки, а потом усыновлен бездетной парой. Открывшийся факт усыновления стал серьезным потрясением для 14-летнего Ильина. Бросив школу, он поступил в Ленинградский топографический техникум, где была военная кафедра, после чего был призван в армию в звании младшего офицера. Ничем особенным Ильин не выделялся, кроме того, что любил поспорить с преподавателем на политзанятиях. Виктор Ильин Не та машина Утром 21 января... На чтение: 1 минута

22 января 1969 года было совершено дерзкое покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Шокированный детдомовец

Человеком, который совершил покушение на Брежнева, был Виктор Ильин – младший лейтенант Советской армии, геодезист. Ильин рано потерял родителей, был помещен в Дом малютки, а потом усыновлен бездетной парой. Открывшийся факт усыновления стал серьезным потрясением для 14-летнего Ильина. Бросив школу, он поступил в Ленинградский топографический техникум, где была военная кафедра, после чего был призван в армию в звании младшего офицера. Ничем особенным Ильин не выделялся, кроме того, что любил поспорить с преподавателем на политзанятиях.

Виктор Ильин

Не та машина

Утром 21 января 1969 года Виктор Ильин сбежал из своей части под Ленинградом, прихватив два пистолета. Информация о сбежавшем военнослужащем поступила в органы госбезопасности только вечером 21 января и без его фотографии. Тем временем Ильин прибыл в Москву и остановился у ни о чем не подозревавшего дяди. Утром следующего дня, украв у родственника милицейскую шинель с погонами сержанта, убийца направился в Кремль. Дату Ильин выбрал неслучайно: 22 января в Кремле была запланирована встреча советских космонавтов, в которой должен был принять участие Брежнев. Благодаря милицейской форме Ильин благополучно проник в ряды оцепления около Боровицких ворот. В момент, когда кортеж въехал на территорию Кремля, Ильин пропустил первую машину с космонавтами и открыл стрельбу по второй, спутав одного из космонавтов в ней с Брежневым (который ехал аж в четвертой машине). За шесть секунд Ильин успел выпустить больше десятка пуль, стреляя с двух рук, смертельно ранить шофера, слегка задеть двух космонавтов и ранить одного мотоциклиста почетного эскорта, после чего был задержан сотрудниками КГБ.

20 лет клиники

Ильину предъявили обвинение по пяти уголовным статьям. Официальная версия, которую предложили гражданам Советского Союза, гласила, что Ильин покушался на жизнь космонавтов, но все всё поняли. Следствие не выявило никакого заговора и людей, стоявших за убийцей. Сам Ильин в показаниях говорил, что решился на убийство Брежнева, поскольку тот «неправильно руководит страной». Ильина признали психически невменяемым (ведь не мог здоровый человек решиться на подобную дерзость) и в 1970 году поместили в психиатрическую больницу, где продержали 20 лет.