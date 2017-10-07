Краткий курс истории. Последняя Конституция СССР 7 октября 1977 года была принята новая и последняя Конституция СССР, получившая в народе название «брежневская». Она сменила «сталинскую» Конституцию СССР 1936 года. К юбилею Октября Разработка проекта новой Конституции СССР началась еще в 1962 году, тогда председателем Конституционной комиссии являлся Никита Хрущев. Впоследствии комиссию возглавляли различные деятели, проект пересматривался и перерабатывался в зависимости от политической обстановки. Пока, наконец, Верховный Совет СССР не принял Конституцию в 1977 году. Кстати, дата не случайная – 60-летие Октябрьской революции. Путем развитого социализма Разумеется, Конституция, принимаемая в такую годовщину, должна была отражать успехи советского общества и Партии. Поскольку появилась она в эпоху так называемого... На чтение: 1 минута

7 октября 1977 года была принята новая и последняя Конституция СССР, получившая в народе название «брежневская». Она сменила «сталинскую» Конституцию СССР 1936 года.

К юбилею Октября

Разработка проекта новой Конституции СССР началась еще в 1962 году, тогда председателем Конституционной комиссии являлся Никита Хрущев. Впоследствии комиссию возглавляли различные деятели, проект пересматривался и перерабатывался в зависимости от политической обстановки. Пока, наконец, Верховный Совет СССР не принял Конституцию в 1977 году. Кстати, дата не случайная – 60-летие Октябрьской революции.

Путем развитого социализма

Разумеется, Конституция, принимаемая в такую годовщину, должна была отражать успехи советского общества и Партии. Поскольку появилась она в эпоху так называемого брежневского застоя, то его надо было обосновать и показать, что СССР движется от социализма к коммунизму. В итоге преамбула Конституции гласила, что советское общество есть «развитое социалистическое общество, как закономерный этап на пути к коммунизму». Попросту говоря, СССР – государство развитого социализма.

Эволюция Конституции

За время действия «брежневской» Конституции в нее вносились поправки порядка семи раз. Наиболее масштабные из них были внесены в декабре 1990 года. Если в первоначальной версии Конституция 1977 года закрепляла однопартийную систему в СССР, то поправки 90-го года, наоборот, отменяли однопартийность и вводили институт частной собственности. Это стало возможным благодаря эпохе перестройки в правление Михаила Горбачева. После распада в 1991 году СССР Конституция 1977 года утратила свою силу. На смену ей в 1993 году пришла Конституция Российской Федерации.