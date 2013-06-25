К.У. Черненко – генеральный секретарь ЦК КПСС К власти в огромной державе пришёл человек, нигде и никогда не работавший на самостоятельном участке. К этому времени 72-летний Черненко был уже очень тяжело болен и выглядел как промежуточная фигура. На чтение: 2 минуты

ПРИПЕЧАТАЛИ

У Черненко самой примечательной чертой является отсутствие всякой примечательности.

Парижская газета «Русская мысль», март 1984 г.

ЕДИНОГЛАСНО

11 апреля 1984 года после смерти Андропова К.У. Черненко единогласно был выбран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Когда 73-летний Черненко получил высшую должность в советском государстве, у него уже не осталось ни физических, ни духовных сил, чтобы руководить огромной страной. Сам он был тяжело болен, и поэтому рассматривался как промежуточная фигура. Значительную часть своего правления Константин Черненко провел в Центральной Клинической Больнице, где даже проводились заседания Политбюро ЦК КПСС.

За время правления К.У. Черненко было предпринято несколько так и не удавшихся проектов: реформа школы, поворот северных рек, усиление роли профсоюзов.

При Черненко был официально введен как праздник День знаний (1 сентября 1984 г.). В июне 1983 г. Черненко подверг критике исполнителей русского рока, приравняв их выступления к незаконной предпринимательской деятельности, нарушающей монополию компании Росконцерт, и грозившую тюремным заключением. При Черненко началась постбрежневская и постмаоистская разрядка в отношениях с КНР, но отношения с США оставались крайне напряженными; в 1984 г. СССР, в ответ на бойкот Московской олимпиады США, бойкотировал олимпиаду в Лос-Анджелесе. В этот период СССР впервые посетил король Хуан Карлос I, глава испанского государства. При Черненко не произошло каких-либо существенных изменений в составе Политбюро и Совета Министров.

Многие активные расследования и репрессии против различного рода коррупционеров брежневского времени, начатые при Андропове, при Черненко были частично приостановлены. Дела, которые не получили развития, были спущены на тормозах. Так, например, фактически прекратилось Узбекское дело, приостановили следствие против Николая Щелокова, которое вскоре было продолжено. Прекратилось следствие по «бриллиантовому делу» и с Галины Брежневой был снят домашний арест. Однако некоторые громкие дела продолжались. Так, уже при Черненко был расстрелян бывший глава Елисеевского магазина Соколов, после возобновления расследования покончил с собой бывший министр внутренних дел Щелоков.

Генсек восстановил в КПСС 94-летнего В. М. Молотова; Молотов, будучи старше Черненко на 21 год, еще и пережил его, умерев в возрасте 96 лет. Решение о реабилитации и восстановлении в партии Молотову он объявил лично. За два дня до своей смерти Черненко, поддерживаемый Гришиным, вдруг появился на телеэкране и с трудом произнес несколько приветственных фраз.

Константин Устинович скончался 10 марта 1985 г. после 1 года и 25 дней правления и стал последним похороненным у Кремлевской стены. На его могиле установлен бюст. Кончиной Черненко завершился 5-летний период, в течение которого значительная часть брежневского Политбюро ушла из жизни (так называемая «эпоха пышных похорон»). Черненко оказался самым престарелым из всех советских лидеров, когда-либо получавших пост Генерального Секретаря. Его преемником на этом посту уже на следующий день был избран Михаил Горбачев, представитель следующего поколения Политбюро.

Кремлион

СОВРЕМЕННИКИ И ИСТОРИКИ О ЧЕРНЕНКО

Двадцатимиллионная партия во имя некоего соображения о преемственности выбрала на высший путь никого! Он был милый, простой, малообразованный человек, всю жизнь проведший рядом с Брежневым. Заведовал канцелярией у Леонида Ильича. Я любил приходить к нему на приемы - это был человек сентиментальный. Он был прекрасным заведующим отделом писем! Черненко выкладывал пачку писем, которые, на его взгляд, надо было передать в газеты, читал их вслух, охал, ахал и даже пускал слезу, когда письма были слишком несчастливые. И это - Генеральный секретарь партии…

А.И. Аджубей, бывший главный редактор газеты «Известия»

Будучи не в состоянии справиться со свалившейся на него на новом посту горой работы… Черненко, подобно больному Брежневу, передоверил подготовку, а во многом и решения крупных проблем узкому кругу наиболее близких ему людей в руководстве - тем же Устинову, Громыко, Тихонову, а также Гришину.

А.М. Александров-Агентов, помощник Черненко

Черненко начисто был отрешен от земных дел, ибо плохо знал экономику, не говоря уже о науке, технике, культуре.

В. Афанасьев, бывший главный редактор «Правды»

Свердловский зал был уже почти полон… Провинциальная элита уже вся здесь. И все как обычно: целовались взасос, громко, через ряды приветствовали друг друга, делились «новостями» о снеге, о видах на урожай, словом, шел «партийный толк» между своими, чувствующими себя хозяевами жизни. В этой разноголосице я не услышал ни разу имени Андропова или разговора о его смерти…

Где-то без двадцати одиннадцать зал смолк. Началось ожидание. С каждой минутой напряжение росло, атмосфера будто наполнялась электричеством… Напряжение достигло кульминации. Все взоры в сторону левой двери за сценой, где выход в президиум: кто первый?!

Ровно в 11 ч. в проеме двери показалась голова Черненко. За ним Тихонов, Громыко, Устинов, Горбачев и др.

Зал отреагировал молчанием…

А.С. Черняев, помощник М.С. Горбачева (об атмосфере Пленума ЦК КПСС, проходившем в Кремле в феврале 1984 г. по поводу избрания Черненко)

Я не раз задавал себе вопрос: как же все-таки получилось, что на высшем руководящем посту огромного государства оказался этот слабый и физически, и во многих других отношениях человек, не имевший для этого ни достаточной эрудиции, ни опыта настоящей государственной работы, ни знания экономики? Ведь не могли же этого не видеть избравшие его коллеги, да и сам Константин Устинович, если уж на то пошло?

А.М. Александров-Агентов, помощник Черненко

Это был Большой Жрец неумолимой, мощной, отлаженной, постоянно работающей бюрократической машины. Черненко стал гигантом по должности, но остался карликом духа.

Д.А. Волкогонов

…Конечно, Андропов был очень умным человеком и руководителем высокого класса. Константин Устинович относился к нему очень уважительно, а Андропов к Черненко - настороженно.

…Муж пил только по праздникам, коньяк или водку. Но много не пил. Пьяным я его не помню.

…Очень любил Есенина, Некрасова, знал их наизусть. Любил так же Твардовского. Конечно, боготворил Пушкина и Лермонтова. Когда мы на отдыхе в Кисловодске гуляли по парку, он читал мне стихи «Выхожу один я на дорогу». Вообще наш брак был счастливым. Костя ни разу не обидел меня ни словом, ни действием. По его взгляду, по его первой реакции я понимала, что он чем-то недоволен, и старалась поправить дело. Мы все прощали друг другу. А вместе прожили 42 счастливых года.

А.Д. Черненко, супруга Константина Устиновича

Встав во главе партии и государства, Черненко честно пытался выполнить роль лидера страны. Но это ему было не дано – и в силу отсутствия соответствующего таланта, широты знаний и взглядов, и в силу его характера. Но самое главное – это был тяжело больной человек.

Е.И. Чазов, академик

Энциклопедия-России.ру , Вожди СССР

Обложка: К.У. Черненко на трибуне.

Источник: https://gensek.ru